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13 июня 2024, 15:10 Читати українською

В отечественном банке рассказали о работе инновационного сервиса для бизнеса

Почти два месяца назад, в конце апреля, украинский Sense Bank первым в Украине и Европе объявил о запуске услуги онлайн-открытия текущего счета для юридических лиц.

В финансовом учреждении отмечают, что популярность сервиса постоянно растет. Так, по словам банкиров, все больше новых клиентов банка из числа юридических лиц отдают предпочтение онлайн-сервису.

Как отмечает начальника управления малого и среднего бизнеса Sense Bank Яна Шумунова, успех сервиса обусловлен значительным упрощением традиционного, гораздо более бюрократического процесса.

«В первую очередь мы думали о наших клиентах. Человек, занимающийся бизнесом — крайне занятой человек, поэтому терять драгоценное время на подготовку документов и физический визит в отделение банка — непозволительная роскошь. Подавляющее большинство необходимой для банка информации можно получить из различных реестров и баз данных, клиенту остается только проверить и дополнить личные данные, прикрепить недостающие документы, подписать форму заявления и дождаться уведомления от банка. На сегодняшний день это уникальный банковский продукт, который по своему функционалу ориентирован на максимально широкий сегмент клиентов», — подчеркивает Яна Шумунова.

В банке говорят, что, несмотря на растущую популярность сервиса, ожидать стопроцентного перехода бизнеса на онлайн-регистрацию банковских счетов не стоит.

«Всегда найдутся клиенты, которые по каким-то причинам выберут традиционный формат налаживания отношений с банком, — продолжает госпожа Шумунова, — но статистика уже достаточно вдохновляет: за последнюю неделю процент желающих воспользоваться этой услугой вырос до 38,5% от всех счетов, открытых онлайн юридическими лицами».

Напомним, что Sense Bank стал партнером Фонда развития предпринимательства. Соответствующий документ учреждения подписали 6 июня 2024 года.

Источник: Минфин
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