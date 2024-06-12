Приватбанк предлагает предпринимателям продавать товары в рассрочку через Telegram-бота

Предприниматели теперь могут продавать товары в рассрочку через Telegram-бот от Приватбанка . Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Чтобы воспользоваться услугой «Оплата частями», не обязательно иметь физический POS-терминал банка или подключать сервис интернет-эквайринга или интеграцию с сервисом.

Предприниматели-клиенты Приватбанка могут выставить мгновенный счет клиенту прямо с компьютера или смартфона продавца через Telegram-бота. Покупатель совершает покупку в пределах доступного ему лимита кредитования, подтвержденного банком, а оплачивает счет с помощью Приват24.