Mastercard откажется от ручного ввода номера карты при онлайн-платежах

Mastercard объявили о своей цели достичь 100% токенизации электронной коммерции в Европе к концу десятилетия. Начиная с 2030 года, согласно плану Mastercard , европейцам больше не придется вводить номер карты в ручную при оплате онлайн независимо от того, какую платформу или устройство они используют. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Токенизация заменяет 16−19-значный номер на платежной карте безопасным токеном, что уменьшает вероятность платежного мошенничества и улучшает показатели одобрения транзакций. Платежные ключи доступа используют биометрическую аутентификацию на основе мобильных устройств для устранения паролей и одноразовых кодов.

Служба токенизации Mastercard, которая была введена в 2014 году, сегодня защищает 25% всех транзакций электронной коммерции в мире, а ее внедрение ускоряется на 50% ежегодно.