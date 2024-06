Американский Bank of New York Mellon сменит название на BNY

Крупнейший американский банк Bank of New York Mellon будет официально переименован в BNY. Как сообщает агентство Reuters, об этом сотрудникам банка в письме сообщил его директор Робин Вин во вторник, 11 июня.

Что известно

Ребрендинг BNY станет первым с момента его реорганизации в BNY Mellon 17 лет назад (тогда Bank of New York объединился с Mellon Financial Corporation, образовав Bank of New York Mellon). Как отмечает агентство, многие банки Уолл-стрит начали следовать тенденции к краткости после того, как «десятилетия слияний и поглощений привели к появлению все более длинных названий».

BNY также представил новый логотип в виде стрелки, который будет предшествовать названию, написанному заглавными буквами и уже ставшим широко используемым сокращением в финансовых кругах. Некоторые из подразделений банка также будут переименованы: BNY Investments, BNY Wealth и BNY Pershing.

Напомним

Bank of New York Mellon был основан еще до подписания конституции США — в 1784 году как Bank of New York. Это делает его одним из старейших банков в Соединенных Штатах. Инициатором создания банка был Александр Гамильтон, один из отцов-основателей США и первый министр финансов страны. Банк выполняет роль депозитария для других финансовых организаций, с момента создания его активы выросли до $48,8 трлн.

За последние 10−15 лет многие другие западные банки тоже поменяли свои имена на более короткие.

Например, несмотря на официальное название JPMorgan Chase & Co., банк чаще всего использует сокращенное JPMorgan. Швейцарский Credit Suisse Group AG, немецкий Deutsche Bank и британский Barclays Bank также более известны под сокращенными версиями своих полных названий.