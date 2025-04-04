Бремя микрокредитов: долги украинцев выросли более чем в полтора раза

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 апреля 2025, 12:45 Читати українською

Бремя микрокредитов: долги украинцев выросли более чем в полтора раза

По состоянию на начало 2025 года украинцы должны микрофинансовым организациям 15,77 миллиарда гривен — это в 1,7 раза больше, чем на старте 2024-го, когда сумма составляла 9,3 миллиарда. В деньгах прирост составил 6,47 миллиарда гривен. Такие данные приводит «Опендатабот».

По состоянию на начало 2025 года украинцы должны микрофинансовым организациям 15,77 миллиарда гривен — это в 1,7 раза больше, чем на старте 2024-го, когда сумма составляла 9,3 миллиарда.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Динамика задолженности

За первые девять месяцев 2024 года сумма долгов по микрокредитам резко подскочила вдвое — с 9,3 миллиарда гривен до 18,47 миллиарда. Однако до конца года этот показатель несколько сократился — на 2,7 миллиарда гривен, что говорит о начале погашения накопленных обязательств.

Сколько одалживали

По информации Национального банка, в 2024 году граждане Украины заключили более 8,3 миллионов соглашений с микрокредитными организациями, общей стоимостью 51,69 миллиарда гривен. Количество договоров осталось почти на уровне 2023 года, но объем ссуд взлетел на 27%. Средняя сумма одного кредита также выросла — с 4926 гривен в 2023 году до 6217 гривен в 2024 году, то есть на 26%.

Колебания спроса

Ежемесячно микрофинансовые компании выдавали в среднем 693 тысячи ссуд, но активность колебалась. Пик пришелся на июль-сентябрь, когда в среднем оформляли 729 тысяч кредитов ежемесячно. К концу года спрос просел до 691 тысячи займов в месяц, но в то же время украинцы начали активнее рассчитываться с долгами.

Эти цифры показывают, как микрокредиты стали важным, но все более обременительным инструментом для украинцев в 2024 году.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами