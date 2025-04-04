Бремя микрокредитов: долги украинцев выросли более чем в полтора раза

По состоянию на начало 2025 года украинцы должны микрофинансовым организациям 15,77 миллиарда гривен — это в 1,7 раза больше, чем на старте 2024-го, когда сумма составляла 9,3 миллиарда. В деньгах прирост составил 6,47 миллиарда гривен. Такие данные приводит «Опендатабот».

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Динамика задолженности

За первые девять месяцев 2024 года сумма долгов по микрокредитам резко подскочила вдвое — с 9,3 миллиарда гривен до 18,47 миллиарда. Однако до конца года этот показатель несколько сократился — на 2,7 миллиарда гривен, что говорит о начале погашения накопленных обязательств.

Сколько одалживали

По информации Национального банка, в 2024 году граждане Украины заключили более 8,3 миллионов соглашений с микрокредитными организациями, общей стоимостью 51,69 миллиарда гривен. Количество договоров осталось почти на уровне 2023 года, но объем ссуд взлетел на 27%. Средняя сумма одного кредита также выросла — с 4926 гривен в 2023 году до 6217 гривен в 2024 году, то есть на 26%.

Колебания спроса

Ежемесячно микрофинансовые компании выдавали в среднем 693 тысячи ссуд, но активность колебалась. Пик пришелся на июль-сентябрь, когда в среднем оформляли 729 тысяч кредитов ежемесячно. К концу года спрос просел до 691 тысячи займов в месяц, но в то же время украинцы начали активнее рассчитываться с долгами.

Эти цифры показывают, как микрокредиты стали важным, но все более обременительным инструментом для украинцев в 2024 году.