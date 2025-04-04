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4 апреля 2025, 11:15 Читати українською

Акции японских банков обрушились на фоне тарифов США

В пятницу акции японских банков подверглись резкому падению, а глобальные рынки акций продолжили волну распродаж после того, как президент США Дональд Трамп ввел широкомасштабные пошлины. Об этом пишет Reuters.

В пятницу акции японских банков подверглись резкому падению, а глобальные рынки акций продолжили волну распродаж после того, как президент США Дональд Трамп ввел широкомасштабные пошлины.

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Панический спрос

Инвесторы бросились скупать японские государственные облигации (JGB), что повлекло за собой масштабное недельное снижение их доходности за последние 30 лет. Страх перед рецессией перерос в настоящую погоню за активами-приютами.

Азиатские рынки в минусе

Фондовые площадки Азии погрузились в «красную зону», хотя биржи в Китае, Гонконге и Тайване не работали в выходные. Токийские индексы стали одними из главных неудачников: Nikkei просел более чем на 4% и приближается к недельному обвалу почти на 10% — худшему за пять лет.

Банки под ударом

Больше всего досталось банковскому сектору. Тень тарифов Трампа и возможные экономические последствия подтолкнули слухи, что Банк Японии может отсрочить повышение ставок. Банковский индекс потерял 11%. «Банки в Японии оказались под перекрестным огнем по поводу ожиданий повышения ставок, что совпадает с тем, что рынок смирился с увеличением шансов на глобальную рецессию», — сказал Джон Витар, руководящий хедж-фондом для особых ситуаций в Азии в Pictet Asset Management.

Этот обвал стал очередным сигналом тревоги для рынков, пытающихся оправиться от торговой политики Трампа и оценить ее влияние на мировую экономику.

Источник: Минфин
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