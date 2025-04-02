Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует повысить гарантию по депозитам до 100 тысяч евро

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает повысить гарантию по банковским депозитам после завершения военного положения до европейского показателя 100 000 евро (около 4 млн гривен). Об этом глава фонда Ольга Билай сказала в интервью «Интерфакс-Украина».

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Что известно

«Моя личная задача, с которой я пришла в Фонд, — это реформирование системы гарантирования, приближение ее именно к европейским стандартам и условиям. Поэтому мы стремимся к 100 000 евро, а не к 600 000 гривен», — сказала Билай.

То, что сейчас государство гарантирует полную сумму вклада, где-то уже укоренилось в поведении вкладчиков, отметила глава ФГВФЛ.

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«С начала введения военного положения в Украине мы наблюдаем общую тенденцию увеличения общей суммы вкладов по банковской системе и любых размеров вкладов, в том числе превышающих 600 000 грн. Поэтому нужно, чтобы этот переход на 100 000 евро состоялся максимально быстро», — сказала Билай.