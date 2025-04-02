Золото, крипта или валюты: как украинцам сохранить сбережения — советы аналитиков КИТ Group

Цены на золото в Украине растут почти в три раза быстрее курса доллара. Однако аналитики предостерегают: драгоценные металлы не всегда являются лучшим инструментом для сохранения сбережений.

Об этом в обзоре инвестиционных возможностей в условиях нестабильного рынка пишет «Обозреватель».

Эксперты КИТ Group, одного из крупнейших операторов валютного рынка Украины, советуют украинцам избегать чрезмерной концентрации любых активов и делать ставку на диверсификацию.

«Банковские металлы (в частности, золото) аналитики предлагают покупать для долгосрочных расходов (например, если планируете по меньшей мере через пять лет приобрести квартиру либо же речь идет о собственных „пенсионных сбережениях“)», — сказали журналистам аналитики КИТ Group. Они посоветовали следующую ​​пропорцию для долгосрочных сбережений с не менее чем пятилетним горизонтом: 50−60% — банковские металлы, 10−20% — криптоактивы, 20−40% — свободноконвертируемые валюты, такие как доллар США, евро, британский фунт и т. д.

В более короткой перспективе, например, для покупок через два-три года, эксперты КИТ Group не советуют делать ставку на золото.

«Я просто не вижу адекватного инструмента, чтобы физлица могли инвестировать в золото, — подтверждает это мнение руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. — Если мы посмотрим, какие курсы по банковским металлам предлагают банки, то увидим: там разница между ценой покупки и продажи достигает 25−30%. То есть купить условно можно за 100, а продать — за 70−75. Насколько оно должно вырасти, чтобы „отбить“ свои средства?».

В качестве примера журналисты «Обозревателя» приводят актуальные котировки золота для физических лиц одного из крупнейших банков Украины: купить один грамм золота можно за 5360 грн, а вот продать — за 3960 грн. Такая разница в курсах фактически делает этот инструмент весьма невыгодным. Паращий напоминает, что стремительный рост золота сейчас не гарантирует, что так будет происходить всегда. Напротив — период роста может вскоре прекратиться.

Поэтому для среднесрочных накоплений на дорогие покупки, такие как авто, недвижимость и другие подобные затратные цели, с горизонтом два-три года аналитики КИТ Group советуют выбрать портфель из свободноконвертируемых валют и даже стейблкоинов на их основе. «Несмотря на текущую турбулентность на международных финансовых рынках, данные активы все же обеспечивают хороший баланс между ликвидностью и надежностью, что качественно отличает их на фоне гривни», — уточнили в КИТ Group.

Аналитики обращают внимание и на еще одну важную деталь — опасность хранения сбережений дома (даже если речь идет о валюте), учитывая риски их потери. В первую очередь это риски безопасности: аварии, пожары, кражи и т. д.

«Лучший выбор — хранение средств на банковских валютных счетах с возможностью постоянного доступа либо в защищенных банковских хранилищах. Или даже в еще одной нефизической форме — в валютных стейблкоинах, которые можно держать в виртуальных кошельках или депонировать под проценты на надежных международных платформах», — посоветовали в КИТ Group.

Гривневые инструменты остаются спорным способом хранения сбережений. Банкиры уверяют, что сейчас доходность краткосрочных гривневых депозитов может превысить официальную инфляцию, хотя и признают, что девальвационных процентов от депозитов они не покроют. А в КИТ Group советуют воздержаться от накопления гривни — иметь ее только на текущие расходы и в качестве небольшого резерва для непредвиденных ситуаций.