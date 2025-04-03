Доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилась до 30%

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе за февраль сократилась на 0,5 в. п. до 30% по состоянию на 1 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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За февраль объем NPL в банках сократился почти на 1,2 млрд грн, валовой объем предоставленных банками кредитов вырос на 15,8 млрд грн.

Доля неработающих кредитов физических лиц на 1 марта 2025 года составила 15%, бизнеса — 39% (23% без учета долгов эксвладельцев Приватбанка и старых долгов до кризиса 2014 — 2016 годов).

В НБУ отметили, что среди положительно влиявших на долю NPL факторов остается дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества.

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля NPL в украинских банках стало сокращаться с 2018 года: с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года.