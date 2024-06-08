Капитализация Nvidia, Microsoft и Apple обошла общую стоимость фондового рынка Китая

Стоимость трех крупнейших компаний с крупной капитализацией обошла капитализацию всего фондового рынка Китая. Об этом пишет Bloomberg.

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Несколько дней назад общая стоимость акций этих трех гигантов составила $9,2 трлн. Теперь она немного меньше. Nvidia стала первой компанией по производству микросхем, рыночная капитализация которой составила $3 триллиона.

Спрос инвесторов на искусственный интеллект поднял многие акции до рекордно высокого уровня.

Рыночная капитализация всего фондового рынка Китая (кроме Гонконга) составляет $9 трлн.