Маск может уйти из Tesla, если ему не заплатят премию $56 миллиардов

Глава правления Tesla Робин Денхолм обратилась к акционерам компании с призывом одобрить премию Илона Маска в размере $56 миллиардов, иначе они рискуют потерять его. Об этом пишет The Verge.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Следующее голосование акционеров пройдет 13 июня, тогда должно быть принято решение о выплате. До этого голосования компания проводит полную пресс-конференцию, чтобы побудить акционеров одобрить это решение.

«Илон не типичный руководитель, а Tesla не типичная компания. Следовательно, типичный путь, в который компании выплачивают вознаграждение ключевым руководителям, не будут способствовать результатам Tesla. Мотивация Илона требует чего-то другого», — написала Денхолм в письме акционерам.

Она также говорит, что эта выплата не столько о деньгах, ведь у Маска их много, как о том, чтобы мотивировать бизнесмена, показав ему, как его ценят в компании. Денхолм также отмечает, что у Маска нет неограниченного времени. Если акционеры не будут это ценить, он может использовать свои идеи в других местах.

В преддверии ряд прокси-фирм рекомендовали не одобрять эту выплату. Однако досрочное голосование показывает, что акционеры склонны к тому, чтобы заплатить Маску. Сообщается, что около 25% акционеров компании уже проголосовали, из них 80% были за.