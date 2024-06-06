Рада ратифицировала рамочное соглашение для запуска Ukraine Facility

6 июня Верховная Рада ратифицировала Рамочное соглашение о финансировании со стороны Европейского Союза в рамках реализации Ukraine Facility, заключенное между Украиной и ЕС общим размером 50 млрд евро . Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

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Что это значит

Соглашение официально запускает выполнение Плана Украины и определяет механизмы финансового сотрудничества между Украиной и ЕС.

«Рамочное соглашение, ратифицированное Парламентом, означает официальный запуск реализации Плана Украины для устойчивой финансовой поддержки нашего государства. Предусмотренные процедуры позволят обеспечить координацию с Европейским Союзом для эффективного, прозрачного и подотчетного использования финансирования, что является необходимым условием для дальнейшей европейской интеграции», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Обязательства Украины

Так, согласно Рамочному Соглашению, Украина обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности и контроля в использовании средств, предоставленных Европейским Союзом. Для этого будут созданы механизмы для предотвращения коррупционных рисков и усилена институциональная способность в части мониторинга и контроля.

Соглашение предусматривает тесное взаимодействие между органами государственной власти Украины и институтами ЕС, что также будет способствовать европейской интеграции.

Свириденко добавила, что вскоре Украина и ЕС также заключат Финансовое и Кредитное соглашения, которые позволят привлечь 1,89 млрд евро предварительного финансирования уже в этом месяце и в дальнейшем получать регулярные выплаты за выполнение индикаторов Плана Украины.

Напомним