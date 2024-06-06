С 6 по 9 июня 350 миллионов избирателей в ЕС будут выбирать новый состав Европарламента, который будет работать до 2029 года. Кто может занять депутатские кресла в новом парламенте, изучил DW. «Минфин» выбрал главное.

Глава Европейского парламента Роберта Метсола провела последние несколько месяцев в поездках по всем 27 странам-членам Европейского Союза.

В ходе многочисленных дискуссий в мэриях, университетах и школах, проходивших под лозунгом «Используй свой голос», представительница Мальты, христианская демократка, член парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП) пыталась заинтересовать молодых избирателей европейскими выборами, которые проходят раз в пять лет.

«В вашем воображении Европейский парламент — это 700 с лишним депутатских кресел. Они будут распределены, независимо от того, проголосуете вы или нет. Но теперь у вас есть выбор, вы можете изменить ситуацию, вы можете повлиять на то, кто займет или не займет эти места», — сказала Роберта Метсола, обращаясь к молодым людям в Дании.

Почему важна явка избирателей

Убедить 350 млн избирателей, у которых есть право голоса в ЕС, проголосовать на вторых в мире по масштабу, после Индии, демократических выборах не так-то просто. Явка избирателей на последних выборах в Европарламент в 2019 году составила всего около 50%. Результаты опроса общественного мнения, проведенного весной этого года, показывают, что на этот раз интерес к выборам составляет 60%.

Соответственно, явка избирателей может возрасти. Это особенно важно для нынешнего голосования, которое многие политические силы уже объявили «судьбоносными для ЕС выборами» или «выборами пути Евросоюза»: согласно статистике, от высокой явки избирателей обычно выигрывают партии, представляющие центр в спектре политических сил. Учитывая растущую популярность правых популистов во многих странах ЕС явка избирателей может сыграть решающую роль.

Во многих странах ЕС, включая Германию, в ходе предвыборной кампании доминировала дискуссия о безопасности и обороне на фоне войны россии против Украины. Однако, согласно опросам общественного мнения, в среднем по 27 странам — членам ЕС наиболее важными вопросами при голосовании являются экономические и социальные проблемы. При этом миграционная политика не играет решающей роли у избирателей большинства стран ЕС.

Источник: DW

Опросы предсказывают рост числа евроскептиков

Во многих странах ожидаемый рост поддержки правых консерваторов и правых экстремистов, скептически настроенных по отношению к ЕС, не дает покоя участникам избирательных кампаний. «Некоторые популисты призывают Германию выйти из Европейского Союза. Другие считают россию путина или Китай Си Цзиньпина примером для подражания в Европе. А кто-то и вовсе хочет расформировать ЕС — какое саморазрушительное безумие! Европа и европейское единство обеспечивают наше процветание и наше будущее», — заявил в своем предвыборном видеообращении федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Во Франции, Италии, Нидерландах, Бельгии, Австрии и Венгрии ультраправые партии занимают первое место по популярности среди избирателей. В Польше, ФРГ и Швеции правые партии могут стать как минимум второй или третьей силой. Немецкая правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», несколько региональных отделений которой признаны правоэкстремистскими, находится примерно на одном уровне популярности с двумя правящими партиями Германии: СДПГ и «зелеными», — ее поддерживают около 15%. Оппозиционные христианские демократы из ХДС/ХСС лидируют в Германии с 30% голосов. Между тем по результатам выборов ожидается, что количество мест в Европарламенте для правых партий значительно увеличится и составит от 21 до 25%. Однако этого будет недостаточно для парламентского большинства.

Мелони хочет создать альянс правых сил

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони со своей партией «Братья Италии», входящая в Европарламенте во фракцию «Европейские консерваторы и реформисты» (ЕКР), объявила, что хочет создать в европейском законодательном органе коалицию по итальянскому образцу. Первая женщина, глава правительства Италии, уже 18 месяцев управляет страной во главе коалиции, состоящей из правых популистов, ультраправых и христианских демократов.

Мелони хочет покончить в Европарламенте с прежней неофициальной большой коалицией из христианских демократов, социал-демократов и либералов. «Мы находимся накануне решающих выборов, потому что впервые их результаты могут положить конец неестественному и контрпродуктивному большинству в Европарламенте. Мы должны сохранять концентрацию и твердо стоять на ногах. Давайте смотреть в будущее», — сказала Джорджия Мелони во время предвыборной кампании в Испании. Вместе с французской правой популисткой Марин Ле Пен, венгерским националистом Виктором Орбаном, польской партией PiS и другими она хочет сформировать новую большую право-националистическую фракцию. До сих пор на правом фланге в Европарламенте существовали две фракции: «Европейские консерваторы и реформисты» и «Идентичность и демократия».

Христианские демократы заигрывают с ультраправыми?

Ведущий кандидат от европейских христианских демократов, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), не исключает будущего сотрудничества с парламентариями из возможной правой коалиции, формируемой Мелони. Это зависит не столько от партийной принадлежности евродепутатов, сколько от того, будут ли они отстаивать интересы Украины и уважать европейские ценности, заявила Урсула фон дер Ляйен в ходе нескольких теледебатов.

«Она явно проевропейская. Она против путина, она сказала это очень четко. И выступает за верховенство закона. Если так будет и впредь, мы предложим сотрудничество», — охарактеризовала Мелони глава Еврокомиссии.

Социал-демократы, либералы, «зеленые» и левые в Европарламенте подвергли резкой критике этот новый курс фон дер Ляйен. Согласно последним опросам общественного мнения, христианские демократы и социал-демократы останутся примерно на прежних позициях. Либералам и «зеленым» придется смириться с потерей мандатов. В новом составе Европарламента будет 720 мест, что на 15 больше, чем раньше.

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Европарламент не принимает решения в одиночку

Какая бы коалиция ни образовалась после формирования парламентских фракций, необходимо помнить, что Европарламент, по сути, является лишь одной из двух равноправных частей законодательного органа. Поскольку в своей законодательной деятельности, согласно так называемому «принципу совместных решений» (ст. 251 Договора о ЕС), парламент обладает равными полномочиями с Советом Европейского Союза. В нем представлены 27 правительств стран-членов. И наоборот, деятельность национальных правительств во многом зависит от одобрения единственного в мире наднационального парламента, избираемого прямым голосованием граждан ЕС. Ни в одном другом регионе мира нет аналогичного учреждения, которое могло бы принимать законы, минуя национальные границы.

Выборы традиционно проходят в течение четырех дней. Они начнутся 6 июня в Нидерландах. В течение следующих двух дней европарламентариев будут избирать в Ирландии, Латвии, на Мальте, в Словакии и Чехии. В большинстве государств — членов ЕС, включая Германию, голосование пройдет в воскресенье, 9 июня. Информация о распределении мест в Европейском парламенте десятого созыва будет доступна в тот же день в 23:00 по среднеевропейскому времени.

Источник: DW