Замороженные активы рф: когда G7 может передать их Украине

Есть ли шансы у Украины получить замороженные российские деньги, на что они могут пойти, когда россия ответит перед трибуналом, «Бабелю» рассказала заместитель главы OП Ирина Мудрая. «Минфин» выбрал главное.

Когда начнет работать реестр убытков

Международное право и доктрина «контрмер» позволяет любому государству мира временно не соблюдать иммунитет, которым пользуются российские активы. До тех пор, пока россия не остановит агрессию и не выплатит компенсацию.

Государства, в которых хранятся активы центробанка рф, уже нарушили иммунитет, когда заморозили эти активы. Поэтому сейчас для конфискации не хватает только политической воли.

В прошлом месяце мы запустили Реестр убытков, как первый компонент международного компенсационного механизма. Сейчас готовимся к запуску второго элемента — комиссии по рассмотрению заявлений. И здесь тоже существенный прогресс: мы перешли от ключевых принципов создания комиссии к конкретным положениям международного договора.

Замороженные деньги необходимы компенсационному фонду, из которого будут выплачивать деньги пострадавшим. По оптимистическим прогнозам, этот механизм начнет работать через год или полтора, возможно, через два.

Сможет ли Украина использовать эти средства уже сейчас

Этот механизм обсуждают государства на уровне G7. Саммит G7 состоится в июне, и сейчас обсуждают вопросы кредита Украине, который можно будет погасить за счет сверхприбылей из российских замороженных активов.

Пока нет консенсуса по поводу полной конфискации: США и Великобритания ее поддерживают, а Германия и Франция — категорически против и ищут альтернативы, такие как коллатерализация. На саммит G7 страны должны выйти с общей позицией по отношению к российским активам.

Если это будет в форме кредита, вряд ли нам дадут определять, на что тратить эти средства. Естественно, свою позицию по использованию таких средств Украина заявит. Но пока рано это обсуждать — мы не понимаем, в какой форме получим деньги.

Ответит ли россия перед трибуналом

Пока нет оптимальной формы трибунала, но обсуждаются основные положения договора между Советом Европы и Украиной. Это значительный шаг вперед, по сравнению с тем, с чего мы начинали. Пока идеальной моделью остается спецтрибунал по решению Совбеза ООН, потому что он без всяких сомнений сможет преодолеть «иммунитет тройки», хотя мы и понимаем, что этот сценарий нереалистичен из-за присутствия россии в Совбезе.

Была еще одна опция — гибридный трибунал на базе украинского законодательства, с возможной передачей производства в другую юрисдикцию. Но такой трибунал будет руководствоваться украинским законодательством. Это слабая опция, потому что на нем точно нельзя будет привлечь к ответственности «тройку» — а это для нас абсолютно неприемлемо.

К трибуналу могут присоединиться не только члены Совета Европы. Если посмотреть на реестр убытков, его создали 43 страны плюс Европейский Союз, как региональная организация. Там все страны G7 — то есть и Канада, и США, и Япония. Сегодня у нас есть 40 стран, входящих в Core Group. Основная масса этих стран поддерживает идею трибунала через расширенное соглашение с Советом Европы. И это дает надежду, что эти страны готовы приобщиться.

Но следует понимать, что само соглашение — это только фантик от конфеты, а конфета — это устав, который будет определять суть этого трибунала.

Что должно быть в уставе

Устав будет приложением к соглашению. И здесь у нас есть ключевые вопросы: расследование и привлечение к ответственности без участия личности, иммунитет путина, передача производств по украинской юрисдикции, определение преступления агрессии. Эти вопросы уже обсуждают на Core Group. Где-то больше понимания, а где-то вообще нет, например, в вопросе иммунитетов.

Мы предлагаем не затрагивать вопрос иммунитетов в уставе, а оставить его на усмотрение судей. Я считаю, что это достаточно компромиссная альтернатива. Но мы пока не получили какого-либо четкого видения такого предложения от партнеров.

Если вопрос иммунитета не разрешим, целесообразность такого формата трибунала будет под большим вопросом. Создавать его с отдельными странами Балтии или другими европейскими странами мы не хотели бы, потому что встанет вопрос его легитимности.

Есть понимание, что следующее заседание Core Group будет в конце июня в Бухаресте. Там должны презентовать текст соглашения, хотя его уже видели все члены группы. Также там презентуют проект устава — сейчас над ним еще работают.

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Почему Украина не ратифицирует Римский устав

Еще когда я работала в Минюсте, мы подготовили все необходимые документы для ратификации. Но была дезинформационная кампания, из-за которой часть общества считает, что вроде бы, если мы ратифицируем устав, МУС может привлекать наших военных к ответственности. На самом деле МУС уже может это делать — мы признали его юрисдикцию 21 ноября 2013 года.

Наша делегация недавно была в МКС. Там в секретариате нам дали понять, что, если бы Украина ратифицировала Римский устав, были бы большие шансы назначить судью от Украины в 2026—2027 годах.

Если ратифицировать устав, Украина примет участие в ассамблее государств-участников Международного уголовного суда, будет утверждать бюджет и так далее. То есть мы получим право влиять на приоритеты суда.

Сейчас мы призываем другие страны выполнить ордер на арест путина и Львовой-Беловой. Но в ответ нас сразу спрашивают, почему же мы не ратифицируем Римский устав. Я не раз слышала этот вопрос. Кроме того, ратификация Римского устава является предпосылкой для вступления в ЕС. Поэтому, мне кажется, аргументов против ратификации не существует.