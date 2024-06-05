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5 июня 2024, 16:53 Читати українською

Рада ратифицировал конвенцию с Японией об устранении двойного налогообложения

Верховная Рада приняла закон о ратификации Конвенции между правительствами Украины и Японии об устранении двойного налогообложения относительно налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и избеганий и протокола к ней. Об этом сообщил народный депутат и Алексей Гончаренко.

Верховная Рада приняла закон о ратификации Конвенции между правительствами Украины и Японии об устранении двойного налогообложения относительно налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и избеганий и протокола к ней.
Фото:depositphotos

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«За» законопроект № 0259проголосовало 298 народных депутатов.

Что известно

Целью закона является завершение внутренних государственных процедур, необходимых для вступления в силу Конвенции между правительством Украины и правительством Японии об устранении двойного налогообложения относительно налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и избеганий и протоколов к ней.

Документ предусматривает ратификацию конвенции и протокола к ней.

Ожидается, что непосредственно конвенция будет способствовать избежанию двойного налогообложения между Украиной и Японией, предотвращению уклонения от уплаты налогов, а также взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.

В частности, для устранения двойного налогообложения устанавливаются правила распределения между Украиной и Японией прав налогообложения определенных видов доходов.

Кроме того, в конвенции определяются методы устранения государствами двойного налогообложения, устанавливаются договоренности по обмену налоговой информацией между налоговыми органами Украины и Японии и проведение процедуры взаимного согласования, осуществляемой компетентными органами в случае, если резидент одного из государств считает, что в результате действий одного или обоих договорных государств он подвергается, будет ли облагаться налогообложением, которое не соответствует положениям конвенции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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