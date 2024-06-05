BlackRock и Citadel Securities готовят к запуску новую национальную фондовую биржу в США

Группа компаний при поддержке финансовых гигантов BlackRock и Citadel Securities планирует запустить новую национальную фондовую биржу в США — Texas Stock Exchange (TXSE), пишет Bloomberg .

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Что известно

Вскоре в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) подадут соответствующие регистрационные документы. Представители Citadel Securities ожидают, что в 2025 году TXSE начнет проводить операции, а уже в 2026 году состоится первый листинг.

Техасская фондовая биржа привлекла $120 млн инвестиций для запуска. Компаниям, которые становятся частью проекта, предлагают избавиться от нарастающих расходов на соблюдение требований NYSE и NASDAQ, сообщил главный исполнительный директор TXSE Джеймс Ли.

На официальном сайте биржи говорится, что она будет полностью электронной, а ее штаб-квартиру разместят в Далласе, штат Техас.

Местная агломерация благодаря этому получит дополнительные рабочие места от таких компаний как Goldman Sachs Group Inc и Charles Schwab Corp.

«Техасская фондовая биржа будет сосредоточена на предоставлении американским и мировым компаниям доступа к рынкам акционерного капитала США и обеспечит площадку для торговли и листинга публичных фирм, а также растущей вселенной биржевых продуктов», — говорится на сайте TXSE.