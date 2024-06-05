Deutsche Bank начал сотрудничество с европейским криптоброкером Bitpanda

Deutsche Bank будет работать с платформой по обмену криптовалютами Bitpanda, предоставляя клиентам австрийского криптоброкера возможность вносить средства на счета и выводить наличные, пишет Reuters.

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Что известно

Deutsche готов предоставить пользователям Bitpanda в Германии номера местных банковских счетов. Таким образом, движения средств на счет или со счета Bitpanda будут проходить через крупнейший банк Германии.

Криптовалютная индустрия традиционно испытывала трудности с поиском банковских партнеров, особенно после краха в 2023 году американских банков — Silvergate Capital, Signature Bank и Silicon Valley Bank, в которых была было сконцентрировано немало клиентов, связанных с криптоиндустрией. Некоторые банки не позволяют клиентам заводить средства на криптобиржи.

Криптоброкер Bitpanda со штаб-квартирой в Вене утверждает, что у нее 4 миллиона пользователей, и предлагает им криптовалюты и драгоценные металлы.

«Мы очень тщательно выбираем партнеров и клиентов, которые соответствуют нашим повышенным ожиданиям с точки зрения риска», — заверил руководитель отдела управления денежными средствами Deutsche Bank Оле Маттиссен.

Банк, по его словам, не участвует в операциях с криптовалютами, он поддерживает казначейские и платежные процессы Bitpanda. Deutsche хочет стать «банком выбора для платформ с высоким потенциалом» в мире инвестиций в виртуальные активы, добавил Килиан Талхаммер, руководитель торговых решений банка.

Представитель Deutsche напомнил, что у банка есть похожее партнерство с гонконгской криптобиржей Hashkey, а Bitpanda — первый такой партнер в регионе EMEA (в него входят страны Европы, Ближнего Востока и Африки).

Представитель брокера указал, что Bitpanda уже является корпоративным клиентом Deutsche в Австрии и Испании.