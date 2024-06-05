Deutsche Bank начал сотрудничество с европейским криптоброкером Bitpanda

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 июня 2024, 10:46 Читати українською

Deutsche Bank начал сотрудничество с европейским криптоброкером Bitpanda

Deutsche Bank будет работать с платформой по обмену криптовалютами Bitpanda, предоставляя клиентам австрийского криптоброкера возможность вносить средства на счета и выводить наличные, пишет Reuters.

Deutsche Bank будет работать с платформой по обмену криптовалютами Bitpanda, предоставляя клиентам австрийского криптоброкера возможность вносить средства на счета и выводить наличные, пишет Reuters.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноDeutsche готов предоставить пользователям Bitpanda в Германии номера местных банковских счетов.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Deutsche готов предоставить пользователям Bitpanda в Германии номера местных банковских счетов. Таким образом, движения средств на счет или со счета Bitpanda будут проходить через крупнейший банк Германии.

Криптовалютная индустрия традиционно испытывала трудности с поиском банковских партнеров, особенно после краха в 2023 году американских банков — Silvergate Capital, Signature Bank и Silicon Valley Bank, в которых была было сконцентрировано немало клиентов, связанных с криптоиндустрией. Некоторые банки не позволяют клиентам заводить средства на криптобиржи.

Криптоброкер Bitpanda со штаб-квартирой в Вене утверждает, что у нее 4 миллиона пользователей, и предлагает им криптовалюты и драгоценные металлы.

«Мы очень тщательно выбираем партнеров и клиентов, которые соответствуют нашим повышенным ожиданиям с точки зрения риска», — заверил руководитель отдела управления денежными средствами Deutsche Bank Оле Маттиссен.

Банк, по его словам, не участвует в операциях с криптовалютами, он поддерживает казначейские и платежные процессы Bitpanda. Deutsche хочет стать «банком выбора для платформ с высоким потенциалом» в мире инвестиций в виртуальные активы, добавил Килиан Талхаммер, руководитель торговых решений банка.

Представитель Deutsche напомнил, что у банка есть похожее партнерство с гонконгской криптобиржей Hashkey, а Bitpanda — первый такой партнер в регионе EMEA (в него входят страны Европы, Ближнего Востока и Африки).

Представитель брокера указал, что Bitpanda уже является корпоративным клиентом Deutsche в Австрии и Испании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Kharakternyk и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами