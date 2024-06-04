Компания Equilar составила ежегодный рейтинг самых высоких топ-менеджеров мира. Согласно исследованию, средняя зарплата руководителей компаний из списка S&P 500 в прошлом году выросла на 12,6% до $16,3 млн. Годом ранее рост был значительно скромнее — 0,9%. Об этом сообщают на сайте компании.
Гендиректор Broadcom стал самым высокооплачиваемым CEO в мире
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В десятку самых высокооплачиваемых генеральных директоров вошли:
- Хок Тан, генеральный директор Broadcom (компания по производству полупроводников) за 2023 год заработал $161,82 млн.
- Уильям Лансинг, генеральный директор финансовой компании Fair Issac Corporation (FICO) — $66,35 млн
- Тим Кук, технологичная компания Apple Inc. — $63,21 млн
- Хамид Могадам, инвестиционный фонд недвижимости Prologis — $50,89 млн
- Тед Сарандос, стриминговая медиакомпания Netflix — $49,83 млн
- Дэвид Заслав, президент и главный исполнительный директор Warner Bros. Discovery — $49,7 млн
- Гленн Д. Фогель, туристическая компания Booking Holdings — $46,72 млн
- Шантану Нарайен, компания-разработчик программного обеспечения Adobe — $44,93 млн
- Лоуренс Нил Ханн, технологическая компания Roper Technologies — $41,29 млн
- Уильям Р. Макдермотт, компания-разработчик программного обеспечения ServiceNow — $37,6 млн
Источник: Минфин
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