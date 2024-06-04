Гендиректор Broadcom стал самым высокооплачиваемым CEO в мире

Компания Equilar составила ежегодный рейтинг самых высоких топ-менеджеров мира. Согласно исследованию, средняя зарплата руководителей компаний из списка S&P 500 в прошлом году выросла на 12,6% до $16,3 млн. Годом ранее рост был значительно скромнее — 0,9%. Об этом сообщают на сайте компании.