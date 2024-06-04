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4 июня 2024, 14:27 Читати українською

Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов почти на 2 млрд грн

Фонд гарантирования этой недели выставил на продажу активы 10 банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1967,5 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Фонд гарантирования этой недели выставил на продажу активы 10 банков.
Фото:depositphotos

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Что выставили на продажу

Из них на сумму 1 909,7 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 36,0 млн грн дебиторскую задолженность перед банками.

Кроме того, объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства выставлены на продажу за 21,7 млн грн.

Активы каких банков будут продавать

Банк «Капитал» — на общую сумму 986,3 млн грн, из которых 986,2 млн грн — начальная цена прав требования по кредитам, почти 0,01 млн грн — объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.

Проминвестбанк — на общую сумму 523,8 млн грн, из них права требования по кредитам будут торговаться со стартовой ценой 521,4 млн грн, объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства — 2,4 млн грн.

МР Банк — с начальной ценой 290,4 млн грн на торги выставлены права требования по кредитам.

Укрстройинвестбанк — на общую сумму 63,1 млн грн, из которых 52,8 млн грн — стартовая цена прав требования по кредитам, 10,3 млн грн — объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.

Мегабанк — на общую сумму 61,4 млн грн, из них права требования по кредитам будут торговаться с начальной ценой 51,6 млн грн объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства — 8,4 млн грн, дебиторская задолженность перед банком — 1,4 млн грн.

Конкордбанк — на общую сумму 34,3 млн грн, из них на сумму 33,9 млн грн на торги выставлена дебиторская задолженность перед банком, 0,2 млн грн — права требования по кредитным договорам, 0,1 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

Банк Сич — с начальной ценой 7,1 млн грн будут торговаться права требования по кредитным договорам.

Банк «Финансы и кредит» — со стартовой ценой 0,7 млн грн будет торговаться дебиторская задолженность перед банком.

ЧБРР — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства выставлены на торги с начальной ценой 0,3 млн грн.

Айбокс Банк — со стартовой ценой 0,07 млн грн будут торговаться объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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