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4 июня 2024, 12:30 Читати українською

Трудности продавцов в розничной торговле: анализ и возможные решения

Работа в розничной торговле часто ассоциируется с большой нагрузкой, низкой заработной платой и стрессовыми ситуациями. Все эти проблемы могут привести или к отсутствию мотивации работников, или к увольнению по собственному желанию. Хорошая новость в том, что большинства негативных сценариев можно избежать благодаря инструментам автоматизации и методам управления персоналом.

С какими типичными проблемами сталкиваются работники магазинов, и какие пути их решения? Рассмотрим реальные примеры-отзывы продавцов и работодателей.

1. Перегрузка работой и недостаток отдыха

Проблема: часто продавцы, особенно крупных торговых сетей, вынуждены работать без выходных и брать длинные смены из-за высокой текучести кадров и нехватки персонала. Это приводит к физическому и эмоциональному истощению.

Комментарий из твиттер-ленты

Решение:

  • Оптимизация графиков. Внедрите в своей компании систему ротации смен, которая позволит равномерно распределить нагрузку среди работников.

С этой задачей хорошо справляется программа учета Торгсофт. Режимы программы позволяют не только настроить график работы персонала, но и фиксировать время начала и окончания смены, учесть все переработки, пропуски или сокращенные смены.

Для большинства розничных магазинов знакомо понятия «сезонные распродажи» или «продажи в часы пик». Поэтому, на такие периоды уместно планировать большее количество продавцов, что также можно фиксировать в программе учета.

Из чата продавцов на Rozetka Маркетплейс

  • Дополнительный персонал. Часто руководство стремится сэкономить на зарплате продавцов, поэтому на одного работника взваливает работу двоих. Однако рано или поздно такие «загнанные» работники не выдержат и уйдут, еще и оставят негативный отзыв о работодателе. Хотя многих руководителей такая текучесть кадров вполне устраивает, наем дополнительных сотрудников не только разгрузит других, но и будет способствовать большей лояльности персонала и заинтересованности в длительном сотрудничестве с вами.
  • Планирование отдыха. Разработайте для своих работников график выходных и отпусков и придерживайтесь его. При этом старайтесь не забирать у продавца его законные выходные, потому что кроме него нет больше кому выйти на смену.

2. Отсутствие справедливой оплаты труда и введение штрафов

Проблема: работники часто жалуются на низкую заработную плату, которая не соответствует их усилиям и объему выполняемой работы. Более того, на некоторых предприятиях вводят финансовые наказания за нарушения и недостатки в работе сотрудников.

Решение:

  • Пересмотр зарплатной политики. Проводите в компании регулярный анализ рынка труда и корректируйте уровень зарплат в соответствии с рыночными условиями. Если этот вариант для вас неактуален, по ряду причин, внедрите поощрительные методы повышения мотивации персонала. Однако не забывайте и о материальных поощрениях.

Так в программе учета Торгсофт можно автоматически рассчитывать различные виды зарплат и аванса: ставка за месяц, оплата за выход или почасовая оплата. Программа ведет учет продаж каждого сотрудника и автоматически устанавливает размер премии, рассчитывает процент зарплаты и вычитает из нее сумму, например при возврате товара покупателем.

  • Система бонусов. Введите дополнительную оплату или другие нематериальные вознаграждения за перевыполнение планов, качественное обслуживание клиентов и длительную работу в компании.

Помимо расчета зарплаты и премий, в Торгсофт можно мотивировать продавцов за их успешную работу. Например, вести учет личных и коллективных продаж: фиксировать каждую транзакцию с учетом смены, в которой работал сотрудник; закреплять планы продаж за магазином и за каждым продавцом; начислять премии за достижение показателей; связывать продажи товаров с конкретным продавцом и др.

  • Прозрачность начислений. Создайте для сотрудников файл с четкой информацией о системе оплаты труда и порядке премирования. Сделайте этот документ доступным для всех, чтобы обеспечить прозрачные и равноправные условия труда.
  • Избегайте штрафов за нарушения. По нашему мнению, штрафные санкции — это крайняя мера, к которой стоит обращаться тогда, когда вина работника слишком велика и можно доказать, что она причинила материальный или финансовый ущерб компании.


Из чата продавцов на Rozetka Маркетплейс

3. Несоответствие должностных обязанностей

Проблема: часто работники выполняют действия, которые не входят в их основные должностные обязанности, что создает дополнительный стресс. Например, занимаются уборкой торгового зала или прилегающей территории магазина, остаются «в ночную» на переоценку товаров, и такие случаи не единичны.

Решение:

  • Описание должностных обязанностей. Создайте и распространяйте среди работников четкие инструкции и должностные обязанности. Например, зона ответственности кладовщика склада может быть: принимать, выдавать, размещать, отгружать, хранить товарно-материальные ценности, вести их учет, правильно оформлять документацию по складу и прочее.
  • Обучение и развитие. Проводите тренинги и учебные курсы для работников, например, по использованию программы учета для продавцов. Это поможет им быстрее освоить свои обязанности и эффективнее выполнять работу.
  • Распределение обязанностей. Позаботьтесь о равномерном распределении задач среди работников, чтобы избежать ситуаций, когда один выполняет работу за нескольких. С автоматизированной системой учета вы можете сэкономить средства на найме дополнительных работников, делегировав часть задач программе.

4. Недооценка персонала и отсутствие поддержки

Проблема: работники могут чувствовать, что руководство их недооценивает и не поддерживает, что приводит к снижению мотивации и высокой текучести кадров.

Решение:

  • Признание и награждение. Внедрите систему вознаграждений за определенные заслуги работников, например, за долгую и преданную работу, лучший работник месяца и т. д.
  • Открытый диалог. Создайте канал для обратной связи, где работники могут высказывать свои проблемы и предложения без страха репрессий. Это может быть группа в одном из мессенджеров, где люди могут свободно общаться между собой и с руководством.
  • Социальные мероприятия. Не секрет, что корпоративные мероприятия будут способствовать укреплению коллектива и улучшению корпоративной культуры. Поэтому, как бы трудно всем сейчас ни было, старайтесь не нарушать традиции, например совместного празднования дней рождений или празднования важных дат компании.

5. Психологическое давление и стресс

Проблема: Постоянный стресс на работе, вызванный высокими требованиями и недостаточной поддержкой со стороны руководства, может привести к эмоциональному выгоранию.

Решение:

  • Психологическая поддержка. В идеальных условиях в компании, особенно в нынешнее время, должен быть профессиональный психолог, или же разработаны программы психологической поддержки для работников. Если такой возможности нет, организовывайте периодически групповые тренинги по управлению стрессом.
  • Реалистичные требования. Пересмотрите и скорректируйте требования к работникам, чтобы они были реалистичными и достижимыми.
  • Поддержка от руководства. Обеспечьте нормальную атмосферу в общении с вашими подчиненными и обратную связь, чтобы работники чувствовали, что они не наедине со своими проблемами.

Трудности, с которыми сталкиваются работники в розничной торговле, могут значительно повлиять на их физическое и эмоциональное здоровье. Однако вы можете решить большую часть проблем. Будьте открытыми к диалогу, создайте справедливые условия труда и оплаты работникам и облегчите их работу благодаря автоматизированным учетным системам. А Торгсофт вам в этом поможет!

Источник: Минфин
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