Трудности продавцов в розничной торговле: анализ и возможные решения

Работа в розничной торговле часто ассоциируется с большой нагрузкой, низкой заработной платой и стрессовыми ситуациями. Все эти проблемы могут привести или к отсутствию мотивации работников, или к увольнению по собственному желанию. Хорошая новость в том, что большинства негативных сценариев можно избежать благодаря инструментам автоматизации и методам управления персоналом.

С какими типичными проблемами сталкиваются работники магазинов, и какие пути их решения? Рассмотрим реальные примеры-отзывы продавцов и работодателей.

1. Перегрузка работой и недостаток отдыха

Проблема: часто продавцы, особенно крупных торговых сетей, вынуждены работать без выходных и брать длинные смены из-за высокой текучести кадров и нехватки персонала. Это приводит к физическому и эмоциональному истощению.

Комментарий из твиттер-ленты

Решение:

Оптимизация графиков. Внедрите в своей компании систему ротации смен, которая позволит равномерно распределить нагрузку среди работников.

С этой задачей хорошо справляется программа учета Торгсофт. Режимы программы позволяют не только настроить график работы персонала, но и фиксировать время начала и окончания смены, учесть все переработки, пропуски или сокращенные смены.

Для большинства розничных магазинов знакомо понятия «сезонные распродажи» или «продажи в часы пик». Поэтому, на такие периоды уместно планировать большее количество продавцов, что также можно фиксировать в программе учета.

Из чата продавцов на Rozetka Маркетплейс

Дополнительный персонал. Часто руководство стремится сэкономить на зарплате продавцов, поэтому на одного работника взваливает работу двоих. Однако рано или поздно такие «загнанные» работники не выдержат и уйдут, еще и оставят негативный отзыв о работодателе. Хотя многих руководителей такая текучесть кадров вполне устраивает, наем дополнительных сотрудников не только разгрузит других, но и будет способствовать большей лояльности персонала и заинтересованности в длительном сотрудничестве с вами.

Часто руководство стремится сэкономить на зарплате продавцов, поэтому на одного работника взваливает работу двоих. Однако рано или поздно такие «загнанные» работники не выдержат и уйдут, еще и оставят негативный отзыв о работодателе. Хотя многих руководителей такая текучесть кадров вполне устраивает, наем дополнительных сотрудников не только разгрузит других, но и будет способствовать большей лояльности персонала и заинтересованности в длительном сотрудничестве с вами. Планирование отдыха. Разработайте для своих работников график выходных и отпусков и придерживайтесь его. При этом старайтесь не забирать у продавца его законные выходные, потому что кроме него нет больше кому выйти на смену.

2. Отсутствие справедливой оплаты труда и введение штрафов

Проблема: работники часто жалуются на низкую заработную плату, которая не соответствует их усилиям и объему выполняемой работы. Более того, на некоторых предприятиях вводят финансовые наказания за нарушения и недостатки в работе сотрудников.

Решение:

Пересмотр зарплатной политики. Проводите в компании регулярный анализ рынка труда и корректируйте уровень зарплат в соответствии с рыночными условиями. Если этот вариант для вас неактуален, по ряду причин, внедрите поощрительные методы повышения мотивации персонала. Однако не забывайте и о материальных поощрениях.

Так в программе учета Торгсофт можно автоматически рассчитывать различные виды зарплат и аванса: ставка за месяц, оплата за выход или почасовая оплата. Программа ведет учет продаж каждого сотрудника и автоматически устанавливает размер премии, рассчитывает процент зарплаты и вычитает из нее сумму, например при возврате товара покупателем.

Система бонусов. Введите дополнительную оплату или другие нематериальные вознаграждения за перевыполнение планов, качественное обслуживание клиентов и длительную работу в компании.

Помимо расчета зарплаты и премий, в Торгсофт можно мотивировать продавцов за их успешную работу. Например, вести учет личных и коллективных продаж: фиксировать каждую транзакцию с учетом смены, в которой работал сотрудник; закреплять планы продаж за магазином и за каждым продавцом; начислять премии за достижение показателей; связывать продажи товаров с конкретным продавцом и др.

Прозрачность начислений. Создайте для сотрудников файл с четкой информацией о системе оплаты труда и порядке премирования. Сделайте этот документ доступным для всех, чтобы обеспечить прозрачные и равноправные условия труда.

Создайте для сотрудников файл с четкой информацией о системе оплаты труда и порядке премирования. Сделайте этот документ доступным для всех, чтобы обеспечить прозрачные и равноправные условия труда. Избегайте штрафов за нарушения. По нашему мнению, штрафные санкции — это крайняя мера, к которой стоит обращаться тогда, когда вина работника слишком велика и можно доказать, что она причинила материальный или финансовый ущерб компании.



Из чата продавцов на Rozetka Маркетплейс

3. Несоответствие должностных обязанностей

Проблема: часто работники выполняют действия, которые не входят в их основные должностные обязанности, что создает дополнительный стресс. Например, занимаются уборкой торгового зала или прилегающей территории магазина, остаются «в ночную» на переоценку товаров, и такие случаи не единичны.

Решение:

Описание должностных обязанностей. Создайте и распространяйте среди работников четкие инструкции и должностные обязанности. Например, зона ответственности кладовщика склада может быть: принимать, выдавать, размещать, отгружать, хранить товарно-материальные ценности, вести их учет, правильно оформлять документацию по складу и прочее.

Создайте и распространяйте среди работников четкие инструкции и должностные обязанности. Например, зона ответственности кладовщика склада может быть: принимать, выдавать, размещать, отгружать, хранить товарно-материальные ценности, вести их учет, правильно оформлять документацию по складу и прочее. Обучение и развитие. Проводите тренинги и учебные курсы для работников, например, по использованию программы учета для продавцов. Это поможет им быстрее освоить свои обязанности и эффективнее выполнять работу.

Проводите тренинги и учебные курсы для работников, например, по использованию программы учета для продавцов. Это поможет им быстрее освоить свои обязанности и эффективнее выполнять работу. Распределение обязанностей. Позаботьтесь о равномерном распределении задач среди работников, чтобы избежать ситуаций, когда один выполняет работу за нескольких. С автоматизированной системой учета вы можете сэкономить средства на найме дополнительных работников, делегировав часть задач программе.

4. Недооценка персонала и отсутствие поддержки

Проблема: работники могут чувствовать, что руководство их недооценивает и не поддерживает, что приводит к снижению мотивации и высокой текучести кадров.

Решение:

Признание и награждение. Внедрите систему вознаграждений за определенные заслуги работников, например, за долгую и преданную работу, лучший работник месяца и т. д.

Внедрите систему вознаграждений за определенные заслуги работников, например, за долгую и преданную работу, лучший работник месяца Открытый диалог. Создайте канал для обратной связи, где работники могут высказывать свои проблемы и предложения без страха репрессий. Это может быть группа в одном из мессенджеров, где люди могут свободно общаться между собой и с руководством.

Создайте канал для обратной связи, где работники могут высказывать свои проблемы и предложения без страха репрессий. Это может быть группа в одном из мессенджеров, где люди могут свободно общаться между собой и с руководством. Социальные мероприятия. Не секрет, что корпоративные мероприятия будут способствовать укреплению коллектива и улучшению корпоративной культуры. Поэтому, как бы трудно всем сейчас ни было, старайтесь не нарушать традиции, например совместного празднования дней рождений или празднования важных дат компании.

5. Психологическое давление и стресс

Проблема: Постоянный стресс на работе, вызванный высокими требованиями и недостаточной поддержкой со стороны руководства, может привести к эмоциональному выгоранию.

Решение:

Психологическая поддержка. В идеальных условиях в компании, особенно в нынешнее время, должен быть профессиональный психолог, или же разработаны программы психологической поддержки для работников. Если такой возможности нет, организовывайте периодически групповые тренинги по управлению стрессом.

В идеальных условиях в компании, особенно в нынешнее время, должен быть профессиональный психолог, или же разработаны программы психологической поддержки для работников. Если такой возможности нет, организовывайте периодически групповые тренинги по управлению стрессом. Реалистичные требования. Пересмотрите и скорректируйте требования к работникам, чтобы они были реалистичными и достижимыми.

Пересмотрите и скорректируйте требования к работникам, чтобы они были реалистичными и достижимыми. Поддержка от руководства. Обеспечьте нормальную атмосферу в общении с вашими подчиненными и обратную связь, чтобы работники чувствовали, что они не наедине со своими проблемами.

Трудности, с которыми сталкиваются работники в розничной торговле, могут значительно повлиять на их физическое и эмоциональное здоровье. Однако вы можете решить большую часть проблем. Будьте открытыми к диалогу, создайте справедливые условия труда и оплаты работникам и облегчите их работу благодаря автоматизированным учетным системам. А Торгсофт вам в этом поможет!