єОселя: С начала действия программы кредиты на жилье взяли на 16,7 млрд грн

Более 4200 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе єОселя с начала 2024 года. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

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Что покупают украинцы

Большинство из них приобрели квартиры, 180 семей — частные дома. В общей сложности с начала действия программы кредиты взяли 10 570 семей на 16,7 млрд грн.

«По программе єОселя с начала этого года кредиты на приобретение жилья взяли более 4200 семей на 7,2 млрд грн. Большинство из них получили кредиты на покупку квартиры, 180 семей — частных домов. 52% получателей кредитов — военнослужащие Вооруженных Сил по контракту и силовики, 10% — педагоги и ученые, 8% — медики. Напомню, представители этих профессий могут взять кредит на жилье под 3%.

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Сколько выдано на прошлой неделе

На прошлой неделе украинцы получили по программе есть 134 кредита на 238 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 57 военнослужащих и силовиков, 13 педагогов, 8 медиков и 2 ученых;

кредиты под 7% получили 43 украинца без собственного жилья, 6 ВПЛ и 5 ветеранов.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке — 94 кредита, в то же время 40 украинцев взяли кредиты на покупку жилья первой продажи — готовой у застройщика, или в возводимом доме.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

Киевской области — 33;

города Киева — 26;

Львовской области — 11.

Как воспользоваться программой

Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия.

Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых.

Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.