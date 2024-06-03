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3 июня 2024, 18:14 Читати українською

«Доступные кредиты 5-7-9»: Бизнес на прошлой неделе получил кредитов более чем на 2 миллиарда

За прошедшую неделю в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили 518 льготных кредитов на общую сумму 2,1 млрд грн, из которых 406 кредитов — от банков государственного сектора экономики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

За прошедшую неделю в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели получили 518 льготных кредитов на общую сумму 2,1 млрд грн, из которых 406 кредитов — от банков государственного сектора экономики.
Фото:depositphotos

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Сколько выдано кредитов

С начала 2024 года по программе предприниматели получили 10534 кредита на 41,3 млрд грн.

За время действия военного положения в Украине выдано 54 676 кредитов на 218,6 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 40 858 кредитов на 111 млрд грн), из которых на 03 июня текущего года:

  • 19,04 млрд грн — на инвестиционные цели;
  • 61,34 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;
  • 38,46 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 15,81 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 57,36 млрд грн — на антивоенные цели;
  • 13,3 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписаны кредитные договоры на 308,2 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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