«Доступные кредиты 5-7-9»: Бизнес на прошлой неделе получил кредитов более чем на 2 миллиарда

За прошедшую неделю в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили 518 льготных кредитов на общую сумму 2,1 млрд грн, из которых 406 кредитов — от банков государственного сектора экономики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Сколько выдано кредитов

С начала 2024 года по программе предприниматели получили 10534 кредита на 41,3 млрд грн.

За время действия военного положения в Украине выдано 54 676 кредитов на 218,6 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 40 858 кредитов на 111 млрд грн), из которых на 03 июня текущего года:

19,04 млрд грн — на инвестиционные цели;

61,34 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;

38,46 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

15,81 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;

57,36 млрд грн — на антивоенные цели;

13,3 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписаны кредитные договоры на 308,2 млрд грн.