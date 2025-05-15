Цена на нефть упала на 3% на фоне ожиданий ядерного соглашения между США и Ираном

В четверг, 15 мая, цены на нефть упали примерно на $2 на фоне ожиданий потенциального ядерного соглашения между США и Ираном, которое может привести к ослаблению санкций. В то время как неожиданный рост запасов сырой нефти в США на прошлой неделе усилил обеспокоенность инвесторов по поводу излишка предложения. Об этом сообщает Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:57 по киевскому времени упали на $2,16, или 3,3%, до $63,93 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на $2,10 или 3,3% до $61,05.

Оба бенчмарка потеряли около 0,8% в среду, 14 мая.