Ослабление доллара не обсуждается в рамках тарифных переговоров США — Bloomberg

Американские чиновники, которые стремятся заключить торговые сделки по всему миру, не спешат включать в соглашения обязательства по валютной политике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

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Валютные рынки напряжены из-за опасений, что администрация президента США Дональда Трампа добивается ослабления доллара и может использовать торговые переговоры для достижения этой цели.

Накануне южнокорейская вона выросла почти на 2% по отношению к доллару, японская иена также укрепилась. Ранее в этом месяце тайваньская валюта показала самый большой скачок за десятилетия.

По словам источника, министр финансов США Скотт Бессент — единственный член экономической команды Трампа, который занимается этими вопросами, и он не поручает другим чиновникам участвовать в переговорах по валютной политике с торговыми партнерами. Он также добавил, что такие вопросы будут обсуждаться только в присутствии Бессента.

С момента вступления Трампа в должность президента доллар подешевел по отношению к мировым валютам примерно на 8 %. Трамп уже давно жалуется на то, что другие страны — особенно в Азии — намеренно ослабляют свои валюты, чтобы получить коммерческое преимущество перед США.

Его администрация ввела тарифы на большую часть товаров в мире, но теперь, в ходе торговых переговоров со многими странами, она дает понять, что пошлины будут снижены.

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«Безусловно, рынки нервничают. Экстремальная волатильность сейчас является следствием неопределенности в торговле», — заявил Грегори Фаранелло, глава отдела торговой стратегии и процентных ставок AmeriVet Securities.

Бессент стремился развеять глобальные страхи о том, что США активно добиваются более слабого обменного курса. С февраля он неоднократно заявлял, что политика сильного доллара остается в силе, в том числе после объявленных Трампом тарифов 2 апреля.