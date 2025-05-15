Доходы рф от экспорта нефти упали до самого низкого с 2023 года уровня

В апреле доходы россии от экспорта нефти упали до самого низкого уровня почти за два года на фоне снижения мировых цен на нефть из-за слабого спроса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

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По данным агентства, в прошлом месяце страна заработала $13,2 млрд от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов — самый низкий показатель с июня 2023 года. Падение доходов произошло на фоне дальнейшего снижения средневзвешенной цены на российскую нефть, которая в апреле составляла $55,6 за баррель — значительно ниже ценового «потолка», установленного странами Группы семи, отмечает МЭА.

«Цены на российскую нефть следовали за международными тенденциями», — говорится в отчете агентства. Растущая неопределенность в сфере торговли, вероятно, повлияет на мировую экономику и, как следствие, на спрос на нефть.

Индикатор Brent подешевел более чем на 14% с начала года на фоне беспокойства из-за влияния тарифной политики США на глобальные рынки и снижения спроса в Китае. Увеличение поставок нефти из Ирана, который ведет переговоры с США, может привести к излишку предложения позже в этом году. Это происходит на фоне постепенного возврата на рынок объемов, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники сдерживали с 2022 года.

Бюджет россии особенно уязвим к снижению цен на нефть, ведь нефтегазовая отрасль обеспечивает около 30% его доходов. В апреле дефицит бюджета страны вырос, что подчеркивает финансовые затруднения кремля, если цены на нефть будут оставаться низкими на фоне рекордных расходов на войну в Украине.

По оценкам МЭА, общие объемы экспорта российской нефти в апреле несколько превышали показатели двух предыдущих месяцев и составили 7,55 млн баррелей в сутки. Поставки элитной марки ESPO выросли до рекордного уровня — более 1 млн баррелей в сутки.

«Большие скидки привлекли альтернативных покупателей», — отмечает агентство, даже несмотря на то, что китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки этой производимой смеси на Дальнем Востоке России.

МЭА оценивает, что общий объем добычи сырой нефти в россии в апреле вырос до 9,3 млн баррелей в сутки благодаря увеличению экспорта и восстановлению объемов переработки.

«Апрельская остановка огня дала передышку от украинских атак дронами и позволила частично возобновить работу российских НПЗ», — говорится в отчете.