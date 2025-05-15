Миллиардер Джозеф Лау выставит на Christie's коллекцию вин более чем на $4,6 млн

Гонконгский миллиардер Джозеф Лау из сферы недвижимости выставит на торги Christie's очередную коллекцию вин, сообщает сайт аукционного дома.

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Детали

Лау собирается продать более 200 лотов элитного вина, включая раритеты от французского винодела Анри Жайе, а также продукцию Petrus и Domaine de la Romanee-Conti.

Вся коллекция оценивается более чем в 35 млн гонконгских долларов ($4,6 млн), самый дорогой лот — десять бутылок Vosne-Romanee Cros-Parantoux от Жайе — в сумму до 1,4 млн долларов.

Торги состоятся 22 мая в рамках гонконгской недели роскоши Christie's.

В 2022 году Лау продал на Christie's две коллекции вин на общую сумму $16 млн.