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15 мая 2025, 14:18 Читати українською

Торговый конфликт между США и Китаем может превратить Европу в свалку дешевых товаров

Растущее торговое сальдо Китая с Европейским Союзом вызывает новую обеспокоенность тем, что 27-страновый блок может стать свалкой дешевых товаров на фоне нестабильного тарифного противостояния между Вашингтоном и Пекином. Об этом пишет Bloomberg.

Растущее торговое сальдо Китая с Европейским Союзом вызывает новую обеспокоенность тем, что 27-страновый блок может стать свалкой дешевых товаров на фоне нестабильного тарифного противостояния между Вашингтоном и Пекином.
Фото: Angel Garcia/Bloomberg

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Что известно

Поскольку европейские чиновники усиливают контроль, чтобы предотвратить наплыв китайских товаров, которым труднее попасть на рынок США, уже видно, что сальдо Китая с ЕС достигло рекордных $90 миллиардов за первые четыре месяца этого года.

В настоящее время большинство перенаправлений китайских товаров происходит через Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию. Но объем китайского экспорта в Европу, наблюдаемый со времен пандемии, вызывает тревогу, что этот поток может еще больше вырасти, когда в США окончательно закрепятся повышенные импортные тарифы.

Экспорт товаров в Европу растет, а импорт из ЕС в Китай сокращается

«Европейские и другие неамериканские рынки ощутят рост китайских поставок», — сказал Максим Дармет, старший экономист Allianz Trade. — «Китай стремится сохранить высокую долю на мировых рынках, поэтому попытается усилить присутствие в других регионах».

Хрупкие отношения между Европой и Китаем станут предметом внимания во время встречи вице-премьера КНР Хэ Лифена с французскими чиновниками в Париже в четверг, после того как в Женеве он достиг временного соглашения с представителями США по снижению тарифов. Рынки положительно восприняли 90-дневное перемирие, хотя экономисты отмечают, что это все равно оставляет высокие барьеры между двумя величайшими экономиками мира.

Даже после недавнего снижения тарифов с обеих сторон пошлины США на большинство китайских товаров все еще остаются на 30 процентных пунктов выше, чем в начале года.

Такие изменения в глобальной торговле подвергают сомнению стратегию Европы, которая пытается осторожно действовать в условиях стремительных изменений правил, противоречащих самой основе существования ЕС — открытой экономике.

Когда Китай ответил на агрессивную политику Дональда Трампа зеркальными тарифами, впоследствии ставшими сверхвысокими, ЕС разрабатывал целевые меры, которые намеревался применять только в случае провала переговоров с Вашингтоном.

Колебания валют лишь усложняют ситуацию: в прошлом месяце юань опустился до самого низкого уровня за более чем десятилетие по отношению к евро, что делает китайский экспорт дешевле и привлекательнее для европейских покупателей.

Еще глубже обеспокоенность тем, что растущий торговый дисбаланс с Китаем может свидетельствовать о резком снижении конкурентоспособности Европы, поскольку китайские компании стремительно продвигаются вверх по цепочкам добавленной стоимости и вытесняют рыночных лидеров как у себя дома, так и за рубежом.

«В эпоху протекционизма не может быть открытой торговли — это просто невозможно, потому что это разрушает вашу промышленность», — говорит Алисия Гарсия Эрреро, главная экономистка Natixis SA по Азиатско-Тихоокеанскому региону. — «Нужны барьеры для продуктов — не обязательно для электромобилей, а для всего, в чем ЕС хочет конкурировать и имеет зачаточную индустрию».

Париж и Пекин уже имеют разногласия по тарифам ЕС на китайские электромобили и китайских пошлин на алкоголь, которые стоят французским производителям коньяка миллионы.

Китайский экспорт в ЕС в этом году уже стал вторым по величине за всю историю — уступая лишь всплеску 2022 года, вызванного пандемией, согласно данным, обнародованным в пятницу в Пекине.

Мониторинг ЕС

На прошлой неделе торговый комиссар Е С Марош Шефчович заявил, что «мы отслеживаем потенциальные риски торгового перенаправления» и что предварительные результаты ожидаются в середине мая. Этот вопрос предположительно будет обсуждаться на встрече министров торговли ЕС в четверг в Брюсселе.

Между тем китайские закупки постепенно снижаются из-за слабого внутреннего спроса и усиления конкурентоспособности местных компаний, вытесняющих европейских поставщиков.

ЕС уже давно обеспокоен стремительным ростом импорта из Китая, особенно на фоне падения цен на эти товары из-за дефляции в самой КНР. Еще до возможного возвращения Трампа в Белый дом в январе, торговые отношения между Европой и Китаем подверглись трансформации. Это видно на примере стремительного изменения немецко-китайской торговли: из дефицита Китая более $18 миллиардов в 2020 году до профицита в $12 миллиардов в прошлом году.

Если тенденция первых четырех месяцев сохранится до конца года, профицит в торговле с Германией может превысить $25 миллиардов.

Автомобильный рынок — один из ключевых факторов изменений: китайский экспорт электромобилей и традиционных авто стремительно вырос, в то время как европейские поставки в Китай — наоборот, быстро сокращаются.

Несмотря на то, что экспорт электромобилей стабилизировался после введения пошлин ЕС в прошлом году, китайские автопроизводители наращивают продажи в регионе, активизируя поставки гибридов и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

По мнению Максима Дармета из Allianz, такая ситуация заставит европейских политиков принимать более активные меры для поддержки внутренней промышленности и введения как тарифных, так и нетарифных барьеров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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