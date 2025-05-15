Глава ФРС Пауэлл предупредил о волатильной инфляции в будущем

Сложившаяся в экономике США ситуация указывает на то, что Федеральной резервной системе, возможно, придется столкнуться с внезапными потрясениями в сфере предложения в ближайшие годы, заявил на конференции председатель ФРС Джером Пауэлл.

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Стратегия ФРС

По его словам, долгосрочные процентные ставки сейчас существенно выше, чем в десятилетний период после глобального финансового кризиса 2007−8 годов.

«Более высокие реальные ставки также могут отражать возможность того, что инфляция в будущем может оказаться более волатильной, чем в 2010-е годы», — сказал он.

Ключевая процентная ставка Федрезерва сейчас находится в диапазоне от 4,25% до 4,5%.

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Также Пауэлл в своем выступлении затронул тему пересмотра стратегии ФРС, которая проводится каждые пять лет. Действующая стратегия, позволяющая центробанку допустить краткосрочное превышение целевого уровня инфляции в 2%, была принята в 2019 году, когда основным опасением для развитых экономик была слишком низкая инфляция.

По словам Пауэлла, новая стратегия будет учитывать опыт резкого ускорения инфляции в период после пандемии коронавируса.

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Федрезерв сделает так, чтобы новая стратегия «была устойчивой к широкому спектру экономических условий и событий», сказал он.