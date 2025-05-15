Трамп просит Кука остановить перенос производства iPhone в Индию

Президент Дональд Трамп заявил, что попросил Тима Кука, генерального директора Apple Inc. прекратить строительство заводов в Индии для производства устройств для США, призывая компанию увеличить производство внутри страны на фоне постепенного ухода от Китая. Об этом пишет Вloomberg.

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«У меня вчера возникла небольшая проблема с Тимом Куком», — сказал Трамп о своем разговоре с руководителем Apple в Катаре, где он находится с государственным визитом.

«Он строит по всей Индии. Я не хочу, чтобы вы строили в Индии». По словам Трампа, в результате этой дискуссии Apple «увеличит свое производство в Соединенных Штатах».

Комментарии Трампа ставят под угрозу планы Apple импортировать большинство продаваемых в США iPhone из Индии до конца следующего года, ускоряя переход за пределы Китая для уменьшения рисков, связанных с пошлинами и геополитическим напряжением.

Apple производит большинство своих iPhone в Китае и не имеет производства смартфонов в США — хотя компания пообещала нанимать больше работников в стране и вложить $500 миллиардов во внутреннюю экономику в течение следующих четырех лет.

«Это типичный тактический ход Трампа: он хочет заставить Apple локализовать производство и построить цепь поставок в США, но это не произойдет мгновенно», — сказал Тарун Патхак, директор по исследованиям в аналитической компании Counterpoint.

Apple и ее поставщики ускорили выход из второй по величине экономики мира — процесс, начавшийся после жестких локдаунов из-за COVID, нарушивших производство на крупнейшем заводе компании. Таможенные пошлины, введенные Трампом, а также напряжение в отношениях между Вашингтоном и Пекином заставили Apple усилить эти усилия.

Заводы по производству iPhone в Индии выпускают более 40 миллионов устройств в год — около 20% годового объема производства Apple. Несмотря на то, что Трамп настаивает на производстве iPhone в США, отсутствие достаточной инженерной и производственной базы в стране усложняет реализацию этого плана в краткосрочной перспективе.

«Apple имеет одну из самых сложных систем снабжения, которую строила годами», — отметил Патхак. — «Нарушить ее или полностью перенести производство из Индии или Китая будет очень сложно».

По словам Трампа, он не против производства Apple в Индии для нужд этого рынка. «Можете строить в Индии, если хотите обеспечить Индию», — сказал он.

Трамп также упомянул о переговорах по пошлинам с Индией, отметив, что эта южноазиатская страна предложила отменить импортные налоги на американские товары.

По его словам, Индия имеет одни из самых высоких тарифных барьеров в мире, и продавать американские товары в самой обитаемой стране планеты чрезвычайно трудно.

Большинство iPhone, собранных в Индии, производится на заводе Foxconn Technology Group на юге страны. Также ключевым поставщиком является электронное подразделение Tata Group, которое приобрело местный бизнес Wistron Corp. и управляет операциями Pegatron Corp. в Индии.

Как сообщало Bloomberg News, Tata и Foxconn также строят новые заводы и наращивают производственные мощности на юге Индии.

За 12 месяцев до марта Apple собрала в Индии iPhone на сумму $22 миллиарда, увеличив производство почти на 60% по сравнению с предыдущим годом.