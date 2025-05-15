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15 мая 2025, 14:36 Читати українською

Трамп просит Кука остановить перенос производства iPhone в Индию

Президент Дональд Трамп заявил, что попросил Тима Кука, генерального директора Apple Inc. прекратить строительство заводов в Индии для производства устройств для США, призывая компанию увеличить производство внутри страны на фоне постепенного ухода от Китая. Об этом пишет Вloomberg.

Президент Дональд Трамп заявил, что попросил Тима Кука, генерального директора Apple Inc.
Фото: Jason Alden/Bloomberg

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Подробности

«У меня вчера возникла небольшая проблема с Тимом Куком», — сказал Трамп о своем разговоре с руководителем Apple в Катаре, где он находится с государственным визитом.

«Он строит по всей Индии. Я не хочу, чтобы вы строили в Индии». По словам Трампа, в результате этой дискуссии Apple «увеличит свое производство в Соединенных Штатах».

Комментарии Трампа ставят под угрозу планы Apple импортировать большинство продаваемых в США iPhone из Индии до конца следующего года, ускоряя переход за пределы Китая для уменьшения рисков, связанных с пошлинами и геополитическим напряжением.

Apple производит большинство своих iPhone в Китае и не имеет производства смартфонов в США — хотя компания пообещала нанимать больше работников в стране и вложить $500 миллиардов во внутреннюю экономику в течение следующих четырех лет.

«Это типичный тактический ход Трампа: он хочет заставить Apple локализовать производство и построить цепь поставок в США, но это не произойдет мгновенно», — сказал Тарун Патхак, директор по исследованиям в аналитической компании Counterpoint.

Apple и ее поставщики ускорили выход из второй по величине экономики мира — процесс, начавшийся после жестких локдаунов из-за COVID, нарушивших производство на крупнейшем заводе компании. Таможенные пошлины, введенные Трампом, а также напряжение в отношениях между Вашингтоном и Пекином заставили Apple усилить эти усилия.

Заводы по производству iPhone в Индии выпускают более 40 миллионов устройств в год — около 20% годового объема производства Apple. Несмотря на то, что Трамп настаивает на производстве iPhone в США, отсутствие достаточной инженерной и производственной базы в стране усложняет реализацию этого плана в краткосрочной перспективе.

«Apple имеет одну из самых сложных систем снабжения, которую строила годами», — отметил Патхак. — «Нарушить ее или полностью перенести производство из Индии или Китая будет очень сложно».

По словам Трампа, он не против производства Apple в Индии для нужд этого рынка. «Можете строить в Индии, если хотите обеспечить Индию», — сказал он.

Трамп также упомянул о переговорах по пошлинам с Индией, отметив, что эта южноазиатская страна предложила отменить импортные налоги на американские товары.

По его словам, Индия имеет одни из самых высоких тарифных барьеров в мире, и продавать американские товары в самой обитаемой стране планеты чрезвычайно трудно.

Большинство iPhone, собранных в Индии, производится на заводе Foxconn Technology Group на юге страны. Также ключевым поставщиком является электронное подразделение Tata Group, которое приобрело местный бизнес Wistron Corp. и управляет операциями Pegatron Corp. в Индии.

Как сообщало Bloomberg News, Tata и Foxconn также строят новые заводы и наращивают производственные мощности на юге Индии.

За 12 месяцев до марта Apple собрала в Индии iPhone на сумму $22 миллиарда, увеличив производство почти на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
15 мая 2025, 14:42
#
Який же він сферичний ****
+
0
Я_ __
Я_ __
15 мая 2025, 14:54
#
«„Він будує по всій Індії. Я не хочу, щоб ви будували в Індії“. За словами Трампа, в результаті цієї дискусії Apple „збільшить своє виробництво в Сполучених Штатах“.»

Нну, якби в Китаї і Індії всі будуть свої заводи очевидно через дешевшу відносно штатів робочу силу, тому концепція «Тім, дуже тебе прошу, будь-ласка» є ніякою…еплам звісно краще більше економити на робочій силі, ніж переплачувати за виробництво в штатах
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 мая 2025, 16:10
#
Минимальная почасовая зарплата в США на федеральном уровне составляет $7.25 в час.
Многие штаты имеют собственные законы о минимальной заработной плате,
которая может быть выше федерального уровня.

Минимальная почасовая зарплата в Китае устанавливается на местном уровне
и колеблется от $2,21 в час в Гуандуне, до $3,30 в час в Шанхае.
Минимальная почасовая зарплата в Индии устанавливается на местном уровне.
В среднем, минимальная дневная заработная плата в Индии составляет $2,13 в час.

А значит себестоимость китайского или индийского производства будет минимум
в 2−3−4 раза меньше, чем произведенного в США, при одинаковом исходном
сырье и параметрах качества…
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