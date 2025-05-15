Комитет Европарламента одобрил повышение пошлин на агротовары из россии и беларуси на 50%

Комитет по международной торговле Европейского парламента одобрил повышение на 50% пошлин на некоторые российские и белорусские сельскохозяйственные товары. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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Депутаты Европарламента из Комитета по международной торговле поддержали предложение Европейской комиссии увеличить на 50% пошлины ЕС на сельскохозяйственные товары из россии и беларуси, которые до сих пор не облагаются другими пошлинами.

Целью является дальнейшее уменьшение зависимости ЕС от этих двух стран. Новые тарифы затронут такие продукты, как сахар, уксус, мука и корма для животных.

Кроме того, предусмотрены пошлины на удобрения, импортируемые из россии и беларуси. На них введут таможенную пошлину в 6,5%, а также дополнительную плату за каждую тонну: в 2025—2026 годах это будет 40−45 евро, а затем эта сумма значительно вырастет — до 430 евро за тонну в 2028 году.

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«Предложенные меры значительно сократят импорт в ЕС соответствующих товаров, происходящих или экспортируемых прямо или косвенно из россии и беларуси. Это должно привести к дальнейшей диверсификации производства удобрений в ЕС, секторе, который страдает от низких цен на импортные товары», — говорится в сообщении.

Законодательство также обязывает Комиссию осуществлять мониторинг и принимать меры по смягчению роста цен, которые могут нанести ущерб внутреннему рынку и сельскохозяйственному сектору ЕС.

Это предложение будет вынесено на голосование на следующей пленарной сессии Европарламента, которая пройдет в Брюсселе в четверг, 22 мая.