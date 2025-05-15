С начала 2025 года ЭКА поддержало более 5,3 млрд грн экспорта украинских компаний

В январе-апреле 2025 года ЭКА застраховала экспортные операции украинских компаний, обеспечив таким образом 5,35 млрд грн будущей экспортной выручки. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 1,7 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Агентства.

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Страхование экспорта

«За первые четыре месяца 2025 года ЭКА застраховало экспорт 33 украинских компаний, чем поддержало более 5,3 млрд грн экспорта — это в три раза больше, чем за этот же период в прошлом году. Такой рост говорит о том, что бизнес видит эффективность этого инструмента защиты. Страхование экспортных контрактов позволило производителям снизить риски неплатежей и получить доступ к банковскому финансированию. Это помогает компаниям масштабировать производство и выходить на новые рынки», — отметил замминистра экономики Андрей Телюпа.

Что страхует бизнес

Активнее всего за это время экспорт страховали компании из Львовской (1,37 млрд грн), Хмельницкой (1,31 млрд грн) и Волынской (1,12 млрд грн) областей.

Украинские предприятия экспортировали мебель, продукты питания, древесину, изделия из древесины и продукты переработки овощей и фруктов в Польшу, Нидерланды, Литву, Эстонию, Великобританию и другие страны.

Крупнейшими партнерами ЭКА среди банков в этот период стали: