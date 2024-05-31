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31 мая 2024, 14:37 Читати українською

Visa и Mastercard готовы заплатить $197 млн за урегулирование иска по банкоматным комиссиям

Visa и Mastercard согласились урегулировать судебный иск, поданный пользователями банкоматов, которые обвинили ответчиков в антиконкурентном поведении из-за контроля над взимаемыми банкоматными сетями комиссиями.Visa и Mastercard согласились выплатить вместе $197,5 млн для урегулирования дела. Об этом пишет Bloomberg Law.

Visa и Mastercard согласились урегулировать судебный иск, поданный пользователями банкоматов, которые обвинили ответчиков в антиконкурентном поведении из-за контроля над взимаемыми банкоматными сетями комиссиями.

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Мировое соглашение, еще подлежащее утверждению судом, знаменует собой завершение судебного процесса, который длился более десяти лет. Эта сделка стала продолжением отдельного соглашения на сумму $66,7 млн, заключенного между JPMorgan&Chase, Wells Fargo и Bank of America в 2021 году по аналогичным обвинениям в фиксировании цен на услуги банкоматов.

Visa согласилась выплатить 53% от суммы урегулирования, или $104,7 млн, а Mastercard выплатит оставшиеся $92,8 млн.

Если сделка будет одобрена, деньги могут получить от 175 до 215 миллионов человек, относящихся к классу истцов, охватывающей всех пользовавшихся банкоматами в США с октября 2007 года до момента одобрения мирового соглашения. Это большинство населения США.

Visa и Mastercard владеют и управляют сетями, позволяющими потребителям снимать наличные деньги со своих банковских счетов с помощью банкоматов. Впервые компании были обвинены в 2011 году в фиксировании цен на услуги банкоматов и подавлении конкуренции между банкоматами разных брендов. Отдельные дела от владельцев банкоматов и других лиц все еще находятся на рассмотрении.

В марте Visa и Mastercard отдельно заключили соглашение с торговцами, чтобы прекратить судебные тяжбы и ограничить комиссию за использование кредитных карт.

Источник: Минфин
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