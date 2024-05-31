Продажа акций Aramco стала одной из крупнейших в мире

Предложение Саудовской Аравии по продаже части Aramco, которая принесет до $12 миллиардов, является одним из крупнейших сделок по продаже акций в мире с тех пор, как королевство провело листинг нефтяного гиганта пять лет назад. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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За верхним пределом указанного ценового диапазона сделка станет шестой по величине продажей акций с тех пор, как компания привлекла 30 миллиардов долларов во время первоначального публичного размещения акций в 2019 году. Она также станет четвёртым по величине дополнительным размещением акций за этот период.

Королевство может привлечь дополнительные $1,2 млрд, если воспользуется опционом на продажу большего количества акций в рамках предложения.

Вырученные средства помогут профинансировать инициативы по диверсификации экономики от нефти, поскольку кронпринц Мохаммед бин Салман продвигает искусственный интеллект, спорт, туризм и такие проекты как Neom.

Это имеет решающее значение в то время, когда цены на нефть ниже уровня, необходимого правительству для сбалансирования бюджета. Королевство также отстает от цели привлечения более 100 миллиардов долларов в год прямых иностранных инвестиций.

Последняя сделка готовится уже год. В 2021 году MBS, как называют кронпринца, заявил, что правительство будет стремиться продать больше акций Aramco в будущем. Эти планы набрали обороты год назад, когда королевство начало работать с советниками по изучению целесообразности дальнейшего размещения акций в Эр-Рияде.