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30 мая 2024, 11:54 Читати українською

Mastercard запустила пилотный сервис криптовалютных P2P-переводов

Международная платежная система Mastercard объявила о пилотном запуске сервиса Crypto Credential для криптовалютных переводов между пользователями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Международная платежная система Mastercard объявила о пилотном запуске сервиса Crypto Credential для криптовалютных переводов между пользователями.
Фото: pixabay.com

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Как работает Crypto Credential

  • Каждый пользователь получает уникальный псевдоним, похожий на домен ENS, который используется для идентификации в сети.
  • Перед отправкой криптовалюты пользователи выбирают псевдоним получателя вместо сложного адреса его кошелька.
  • Mastercard проверяет личность обоих пользователей.
  • Система информирует о том, какие активы или сети поддерживает получатель.
  • Crypto Credential придерживается Travel Rule, собирая и сохраняя информацию о транзакциях.

Доступность

В настоящее время услуга доступна пользователям биткоин-бирж Bit2Me, Lirium, Mercado, а также кошельков Foxbit и Lulubit в Аргентине, Бразилии, Чили, Франции, Гватемале, Мексике, Панаме, Парагвае, Перу, Португалии, Испании, Швейцарии, Уругвае и Уругвае.

Будущие планы

Mastercard планирует расширить возможности Crypto Credential.

  • передачу NFT;
  • покупку билетов;
  • другие платежные решения.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
30 мая 2024, 12:10
#
Уругваї та Уругваї:)

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