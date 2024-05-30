Международная платежная система Mastercard объявила о пилотном запуске сервиса Crypto Credential для криптовалютных переводов между пользователями. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Mastercard запустила пилотный сервис криптовалютных P2P-переводов
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Как работает Crypto Credential
- Каждый пользователь получает уникальный псевдоним, похожий на домен ENS, который используется для идентификации в сети.
- Перед отправкой криптовалюты пользователи выбирают псевдоним получателя вместо сложного адреса его кошелька.
- Mastercard проверяет личность обоих пользователей.
- Система информирует о том, какие активы или сети поддерживает получатель.
- Crypto Credential придерживается Travel Rule, собирая и сохраняя информацию о транзакциях.
Доступность
В настоящее время услуга доступна пользователям биткоин-бирж Bit2Me, Lirium, Mercado, а также кошельков Foxbit и Lulubit в Аргентине, Бразилии, Чили, Франции, Гватемале, Мексике, Панаме, Парагвае, Перу, Португалии, Испании, Швейцарии, Уругвае и Уругвае.
Будущие планы
Mastercard планирует расширить возможности Crypto Credential.
- передачу NFT;
- покупку билетов;
- другие платежные решения.
Источник: Минфин
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