Mastercard запустила пилотный сервис криптовалютных P2P-переводов

Международная платежная система Mastercard объявила о пилотном запуске сервиса Crypto Credential для криптовалютных переводов между пользователями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Как работает Crypto Credential

Каждый пользователь получает уникальный псевдоним, похожий на домен ENS, который используется для идентификации в сети.

Перед отправкой криптовалюты пользователи выбирают псевдоним получателя вместо сложного адреса его кошелька.

Mastercard проверяет личность обоих пользователей.

Система информирует о том, какие активы или сети поддерживает получатель.

Crypto Credential придерживается Travel Rule, собирая и сохраняя информацию о транзакциях.

Доступность

В настоящее время услуга доступна пользователям биткоин-бирж Bit2Me, Lirium, Mercado, а также кошельков Foxbit и Lulubit в Аргентине, Бразилии, Чили, Франции, Гватемале, Мексике, Панаме, Парагвае, Перу, Португалии, Испании, Швейцарии, Уругвае и Уругвае.

Будущие планы

Mastercard планирует расширить возможности Crypto Credential.