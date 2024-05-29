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29 мая 2024, 18:35 Читати українською

Нацбанк лишил лицензий семь финансовых учреждений

Национальный банк Украины применил к семи небанковским учреждениям меру влияния в виде аннулирования лицензий на деятельность финансовой компании/ломбарда.

Национальный банк Украины применил к семи небанковским учреждениям меру влияния в виде аннулирования лицензий на деятельность финансовой компании/ломбарда.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКому аннулировали лицензиюМера воздействия применима к: ООО «Ф-Трейдинг»; ООО «Инвесткредит»; ООО «Менеджмент инвестиций»; ООО «Тауэр Финанс»; ООО «Финансовая компания „Экспресс Финанс“; ПО „Справедливый ломбард“ Виноградова С.
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кому аннулировали лицензию

Мера воздействия применима к:

  • ООО «Ф-Трейдинг»;
  • ООО «Инвесткредит»;
  • ООО «Менеджмент инвестиций»;
  • ООО «Тауэр Финанс»;
  • ООО «Финансовая компания „Экспресс Финанс“;
  • ПО „Справедливый ломбард“ Виноградова С. А. и компания».

Как отметили в Нацбанке, в марте в отношении указанных компаний уже применялась мера влияния — требования о принятии мер, направленных на устранение выявленных при надзоре нарушений.

В то же время, указанные финансовые не выполнили решение Национального банка и не привели деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Также НБУ применил к ООО «Качай деньги» меру влияния в виде аннулирования лицензии на деятельность финансовой компании в связи с несоответствием деятельности учреждения требованиям законодательства, учитывая признание НБУ деловой репутации компании небезупречной.

Соответствующие решения Нацбанк принял 27 мая 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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