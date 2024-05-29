Нацбанк лишил лицензий семь финансовых учреждений

Национальный банк Украины применил к семи небанковским учреждениям меру влияния в виде аннулирования лицензий на деятельность финансовой компании/ломбарда.

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Кому аннулировали лицензию

Мера воздействия применима к:

ООО «Ф-Трейдинг»;

ООО «Инвесткредит»;

ООО «Менеджмент инвестиций»;

ООО «Тауэр Финанс»;

ООО «Финансовая компания „Экспресс Финанс“;

ПО „Справедливый ломбард“ Виноградова С. А. и компания».

Как отметили в Нацбанке, в марте в отношении указанных компаний уже применялась мера влияния — требования о принятии мер, направленных на устранение выявленных при надзоре нарушений.

В то же время, указанные финансовые не выполнили решение Национального банка и не привели деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Также НБУ применил к ООО «Качай деньги» меру влияния в виде аннулирования лицензии на деятельность финансовой компании в связи с несоответствием деятельности учреждения требованиям законодательства, учитывая признание НБУ деловой репутации компании небезупречной.

Соответствующие решения Нацбанк принял 27 мая 2024 года.