Национальный банк Украины применил к семи небанковским учреждениям меру влияния в виде аннулирования лицензий на деятельность финансовой компании/ломбарда.
Нацбанк лишил лицензий семь финансовых учреждений
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Кому аннулировали лицензию
Мера воздействия применима к:
- ООО «Ф-Трейдинг»;
- ООО «Инвесткредит»;
- ООО «Менеджмент инвестиций»;
- ООО «Тауэр Финанс»;
- ООО «Финансовая компания „Экспресс Финанс“;
- ПО „Справедливый ломбард“
Виноградова С. А.и компания».
Как отметили в Нацбанке, в марте в отношении указанных компаний уже применялась мера влияния — требования о принятии мер, направленных на устранение выявленных при надзоре нарушений.
В то же время, указанные финансовые не выполнили решение Национального банка и не привели деятельность в соответствие с требованиями законодательства.
Также НБУ применил к ООО «Качай деньги» меру влияния в виде аннулирования лицензии на деятельность финансовой компании в связи с несоответствием деятельности учреждения требованиям законодательства, учитывая признание НБУ деловой репутации компании небезупречной.
Соответствующие решения Нацбанк принял 27 мая 2024 года.
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