К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро выросло на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 28 мая: доллар на евро вырос на межбанке
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Открытие 28 мая
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Закрытие 28 мая
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Изменения
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40,29/40,31
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40,42/40,45
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13 /14
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43,82/43,83
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43,92/43,94
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10/11
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,20−40,70 грн. Евро покупают за 43,65 грн., а продают за 44,25 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,83−41,00, евро — 44,38−44,60 грн.
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Источник: Минфин
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