OpenAI начинает обучение новой модели ИИ

OpenAI начинает обучение своей следующей модели искусственного интеллекта. Об этом говорится в блоге стартапа.

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Новая ШИ-модель придет на смену технологии GPT-4, управляющей ее популярным онлайн-чатом-ботом ChatGPT.

Компания сообщила, что недавно приступила к обучению своей следующей передовой модели, и ожидает, что полученные системы выведут стартап на новый уровень возможностей на пути к AGI (общий искусственный интеллект).

Стартап создал новый комитет, отвечающий за выработку рекомендаций по безопасности проектов и операций OpenAI.

Его первой задачей будет оценка и дальнейшее развитие существующих методов безопасности OpenAI в течение 90 дней, после чего он поделится рекомендациями с советом директоров.

По сообщению компании, после проверки советом директоров OpenAI публично поделится обновленной информацией о принятых рекомендациях.