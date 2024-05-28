Фонд гарантирования выставит на продажу активы 9 банков

Фонд гарантирования запланировал продажу активов 9 ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1879,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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1 773,6 млн. грн. выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 100,5 млн. грн. — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 5,7 млн. грн.

Так, за неделю запланирована продажа активов таких банков как Проминвестбанк, М Р Банк , Мегабанк, Конкорд и другие.

В Фонде гарантирования напомнили, что средства, вырученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков.