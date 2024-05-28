Глава правления СК ARX Андрей Перетяжко о своей формуле успеха

Андрей Перетяжко, самый лучший СEO страховой компании, по версии Finawards 24 , рассказывает, что помогает ему быть эффективным руководителем, как компания преодолевает вызовы войны и поддерживает ЗСУ и чего ждать рынку в целом.

Начнём с приятной новости. На ежегодной премии «FinAwards 2024» вы стали лидером в номинации «Самый лучший СЕО страховой компании». Поздравляем с наградой! Каково ощущать себя самым лучшим руководителем на рынке?

Я благодарен всем, кто за меня голосовал. И, конечно, большое спасибо нашим клиентам, которые доверяют нам уже 30 лет. Такое признание — это всегда ответственность, потому что нужно достойно держать планку и в дальнейшем.

Я воспринимаю это признание не только как личную награду, но как награду всему коллективу. Ибо невозможно быть эффективным в одиночку. Мы вместе с коллегами каждый день работаем над тем, чтобы компания оставалась лидером рынка, чтобы наши клиенты получали качественный сервис и удобные продукты. Мы адаптировались, все процессы стабилизировались, и компания работает слаженно, несмотря на в основном дистанционную форму работы центрального офиса и контакт-центров.

Какие подходы помогают эффективно управлять компанией в столь сложный период?

Чтобы быть лидером рынка, каждый топ-менеджер должен не просто отвечать за свои направления, а всегда стремиться быть лучше, более результативным, постоянно учиться, в том числе и на своих ошибках.

Основой нашей корпоративной культуры является доверие, открытость и обмен информацией, четкие цели и приоритеты.

Иметь разные точки зрения очень полезно для бизнеса, — это помогает рассматривать вопросы под разными углами и находить нестандартные решения для получения желаемого результата.

У нас очень профессиональная, талантливая и опытная команда. Поэтому, главная задача руководителя — создать все условия для реализации талантов, дать возможность внести свой вклад в результат и быть частью успеха компании.

Расскажите о вызовах, с которыми столкнулась компания после начала полномасштабной войны. Благодаря чему их удалось преодолеть?

Как большая компания, которая работает по всей Украине, за эти два года мы прошли через потери, переживания и разные вызовы, связанные с войной. Мы начали готовиться ко вторжению за несколько месяцев, но, как и для всех, 24 февраля было для нас большим шоком.

Самым главным вызовом было организовать безопасность людей — наших сотрудников и быструю перенастройку некоторых бизнес-процессов. Мы не останавливали свою работу, благодаря высокому уровню диджитализации, возможности работать дистанционно. В марте 64% персонала были релоцированы в другие регионы и за границу, часть из них оказались в оккупации. Были внесены изменения, чтобы облегчить жизнь нашим клиентам: отсрочки в оплате премии, увеличение сроков уведомления об убытках, урегулирование убытков без документов полиции и т. д.

Неоценимой стала помощь нашего основного акционера Fairfax — была сформирована профессиональная команда поддержки, которая проводит эвакуацию персонала, поставляет дефицитное оборудование, размещает людей за границей, проводит обучение первой медицинской помощи и многое другое. Для компании постоянно работает команда высококлассных специалистов по оказанию психологической поддержки на анонимной основе.

Наш лозунг — «ARX с тобой», поэтому нам важно, чтобы сотрудники чувствовали себя защищенными и понимали, что никто не останется один на один с какими-либо негативными последствиями войны. Сейчас мы видим, что подавляющее большинство людей вернулись домой, и сегодня только около 10% работников остаются релоцированными на постоянной основе.

Повлияла ли война лично на вас, как на руководителя (на стиль управления, приоритеты при принятии решений или как-то иначе)?

Я думаю, война тем или иным образом повлияла на каждого украинца. Есть много вещей, на которые теперь мы смотрим другими глазами, соответственно, по-другому расставляем свои приоритеты.

Но формулу успеваемости я для себя вывел уже давно, и война ее не изменила. Она универсальная для любой компании и в любое время — сделать счастливыми своих клиентов, своих сотрудников, партнеров, акционеров и общество, где ты работаешь. Нельзя жертвовать одним стейкхолдером ради удовлетворения других. Всегда нужен баланс, хотя иногда удержать его очень непросто. Нам это удается на все 100%, несмотря на вызовы войны, что дает ощущение счастья и гордости за команду.

Немного цифр: как война отразилась на бизнесе компании? В частности, на продажах в разных сегментах, выплатах. Каковы показатели 2023 года?

По итогам 2023 года, страховая компания ARX — № 1 на украинском рынке по основным показателям: страховые премии, чистые страховые премии, капитал и т. д.

Многие годы мы являемся крупнейшим плательщиком налогов и сборов на страховом рынке, не только в абсолютном измерении, но и по показателю налоговой нагрузки на доход. Например, в 2023 году наш доход по группе (включая страхование жизни) вырос на 32% и составлял 4 млрд грн страховых премий, а налоги и сборы — 400 млн грн, или 10% из оборота. Это гораздо больше, чем в среднем по стране и по страховому сектору.

Есть определенные факторы, которые невозможно не учитывать. К примеру, сейчас значительно меньший объем продаж новых авто и автокредитования, и это не может не отражаться на продажах КАСКО. Однако мы удовлетворены нашими результатами. В КАСКО мы лидеры уже 15 лет, в 2023 году собрали около 2 млрд грн премий в этом сегменте. Это на 29% больше, чем в прошлом году.

Возможно, появились новые актуальные продукты/услуги, как ответ на запросы клиентов в условиях войны?

Безусловно. Во время войны мы запустили множество новых продуктов и сервисов. Сначала «Зеленую карту», еще весной 2022 года, потому что понимали, как много наших соотечественников оказались за границей. Кстати, наше КАСКО за границей работало всегда, что значительно упрощало жизнь украинцам. Со временем мы предложили украинцам новые программы КАСКО. Например, МиниКАСКО — это бюджетный вариант защиты, покрывается ДТП, как основной риск, его можно приобрести даже онлайн.

Мы начали размышлять о покрытии военных рисков уже через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения, рассчитывая на собственный капитал. Сначала это было страхование жизни от несчастных случаев, потом мы добавили бесплатное покрытие 10% от военных рисков к нашему продукту КАСКО, а с 1 сентября 2023 года мы первыми вышли на рынок с полноценными продуктами КАСКО и страхования имущества.

Сегодня мы с партнерами можем предложить лимиты до 30 млн грн на один застрахованный объект. Этот опыт уже дает нам возможность делиться нашими наработками с НБУ, который подготовил концепцию запуска страхования военных рисков для рынка. Это сложный в реализации проект, но он необходим в условиях долгосрочной войны.

Как война повлияла на подход к организации сервиса для клиентов? Условно: сократилось время принятия определенных решений, стало больше онлайн-составляющей и т. д.

Для ARX качественный сервис с фокусом на digital был и остается стратегическим направлением. Именно диджитализация стала сильной стороной компании, которая позволила справиться со сложными обстоятельствами. На данный момент в ARX клиентский путь может быть полностью онлайн. От заказа продукта до обновления полиса. Мы разработали удобное приложение для смартфона MyARX, посредством которого клиент может легко управлять своими договорами. Онлайн-составляющая играет сейчас значительную роль в организации современного страхования, и эта тенденция будет продолжаться.

Конечно, критические времена вносят свои коррективы, так что в бизнес-процессах изменения также имели место быть. Время принятия решения стало короче, сотрудники получают большую свободу действий, сокращается горизонт планирования, фактор неопределенности остается существенным. Но, несмотря на это, уровень сервиса мы держим на высоком уровне, что подтверждают верхние позиции соответствующих рейтингов.

Из-за войны и мобилизации многие компании испытывают дефицит кадров. Как у вас с этим?

Да, мы тоже испытываем нехватку квалифицированных специалистов на рынке труда. Но с начала полномасштабного вторжения мы не сокращали персонал и фокусируемся на удержании нашей команды, поэтому влияние на нашу компанию не столь значительное.

Мы на рынке уже 30 лет, поэтому сегодня в нашей компании работает настоящая слаженная команда, являющаяся частью истории становления и развития страхового рынка Украины. У нас очень стабильный коллектив, а уровень e-NPS[вовлеченность и лояльность работников к бизнесу] достиг исторического показателя в 76%, что очень высоко даже для западного рынка.

Как компания помогает своим сотрудникам, которые служат в ВСУ, и в целом армии?

Мы всесторонне поддерживаем наших коллег, которые пополнили ряды ВСУ. Они продолжают получать среднюю заработную плату, для них закупается все необходимое оборудование: бронежилеты, шлемы, одежда, специальное снаряжение, дроны и т. п.

Мы также готовим программу реинтеграции ветеранов.

Конечно, мы помогаем не только нашим сотрудникам, но и армии в целом. Наш основной акционер Fairfax с первых дней войны начал делать многомиллионные взносы в долларах на гуманитарную поддержку Украины и с пониманием относится к нашему стремлению донатить силам обороны.

С начала большой войны на нужды ВСУ наша компания перечислила свыше 60 млн грн. Основным партнером для нас стал фонд «Повернись живим» — очень нравится их структурированный и прозрачный подход. Все как в бизнесе. Изучение потребностей «рынка», конкурс проектов и KPIs для принятия окончательного решения. Только вместо понятных нам в бизнесе дохода, прибыли и уровня удовлетворения клиентов — количество сохраненных жизней наших защитников и потери врага.

Какие перспективы у украинского страхового рынка и какие планы у компании на ближайшие годы?

Сейчас основной фокус рынка — на законодательных изменениях. Начиная с 1 января текущего года, в стране окончательно введен новый закон «О страховании» и ряд нормативно-правовых актов, которые существенно меняют требования к корпоративному управлению, прозрачности капитала и платежеспособности, качеству активов, защите потребителей. Большинство требований нужно выполнить до 1 июля, поэтому результат мы увидим уже в следующем году.

Разумеется, не все компании и акционеры смогут выполнить эти требования. Есть надежда, что подавляющее большинство компаний будут уходить с рынка цивилизованно, выполняя обязательства перед клиентами.

Также рынок ожидает принятия во втором чтении нового закона «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств». Новый закон должен кардинально изменить этот самый массовый вид страхования.

Что касается нашей компании, цели неизменны — предоставлять самые лучшие страховые решения клиентам и удерживать хорошие финансовые показатели, прежде всего прибыльность. За последние пять лет за счет прибыли капитал компании вырос в 3,5 раза в долларовом эквиваленте, достигнув $60 млн. Такие результаты дают нам возможность инвестировать в развитие компании даже в условиях войны. В первую очередь, это инвестиции в новые IТ-системы, цифровые сервисы для наших клиентов и партнеров, в кибербезопасность, новые продукты, каналы продаж и развитие персонала.

Мы верим в Украину и динамичное развитие украинского страхового рынка.