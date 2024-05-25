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25 мая 2024, 9:15 Читати українською

В Министерстве финансов назвали страны, где больше всего инвесторов в украинские ОВГЗ

В Японии, Германии и США находится самое большое количество инвесторов в государственные облигации Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина в телеграм-канале.

В Японии, Германии и США находится самое большое количество инвесторов в государственные облигации Украины.
Фото:depositphotos

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Что известно

С началом полномасштабной войны рф против Украины многие иностранные граждане выразили желание поддержать нашу страну путем покупки государственных облигаций. С сентября 2023 года рынок ОВГЗ для иностранцев-физлиц стал доступным удаленно.

«В то же время инвестиции в украинские ОВГЗ являются не только проявлением поддержки страны в условиях войны. Облигации внутреннего государственного займа являются стабильным инструментом, подтверждаемым рядом экономических индикаторов. Также важной характеристикой для инвесторов является высокая ликвидность украинских ОВГЗ», — говорится в сообщении.

Читайте: Украинские корпоративные облигации: кто выпускает, где приобрести и выгоднее ли они ОВГЗ

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что с начала полномасштабного вторжения в госбюджет уже привлечено более 1 трлн грн из-за выпуска ОВГЗ.

Государственные облигации являются вторым по размеру источником финансирования госбюджета за этот период.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
25 мая 2024, 10:12
#
Почти 84% владельцы ОВДП — это банки (НБУ тоже банк, верно?)

Как это согласуется с «залученням грошей у населення»?
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