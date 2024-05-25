В Министерстве финансов назвали страны, где больше всего инвесторов в украинские ОВГЗ

В Японии, Германии и США находится самое большое количество инвесторов в государственные облигации Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина в телеграм-канале.

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Что известно

С началом полномасштабной войны рф против Украины многие иностранные граждане выразили желание поддержать нашу страну путем покупки государственных облигаций. С сентября 2023 года рынок ОВГЗ для иностранцев-физлиц стал доступным удаленно.

«В то же время инвестиции в украинские ОВГЗ являются не только проявлением поддержки страны в условиях войны. Облигации внутреннего государственного займа являются стабильным инструментом, подтверждаемым рядом экономических индикаторов. Также важной характеристикой для инвесторов является высокая ликвидность украинских ОВГЗ», — говорится в сообщении.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что с начала полномасштабного вторжения в госбюджет уже привлечено более 1 трлн грн из-за выпуска ОВГЗ.

Государственные облигации являются вторым по размеру источником финансирования госбюджета за этот период.