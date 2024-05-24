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24 мая 2024, 13:15 Читати українською

Nvidia получила рекордную квартальную выручку более чем на $26 миллиардов на фоне бума ИИ

Американская компания Nvidia получила рекордную квартальную выручку в размере $26,04 млрд на фоне бума искусственного интеллекта. Это на 18% выше показателя за предыдущий квартал и на 262% больше, чем год назад, сообщает пресс-служба Nvidia.

Американская компания Nvidia получила рекордную квартальную выручку в размере $26,04 млрд на фоне бума искусственного интеллекта.
Фото: pixabay.com

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Чистая прибыль компании достигла $14,88 млрд по сравнению с $2 млрд годом ранее. Доход на акцию составил $5,98.

По данным CNBC, инвесторы ожидали выручку в $24,65 млрд и прибыль на акцию в $5,95.

Компания объявила, что 7 июня 2024 года проведет дробление обыкновенных акций, цена которых превысила $1 000 на расширенных торгах, в соотношении 10 к 1.

Крупнейший бизнес Nvidia

Крупнейший и самый важный бизнес Nvidia ― продажа центров обработки данных, включающая чипы искусственного интеллекта и дополнительные компоненты, необходимые для работы крупных ИИ-серверов.

Согласно отчету выручка в этой категории выросла на 427% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года и составила $22,6 млрд.

В компании заявили, что рост продаж датацентров обусловлен растущим сильным спросом на генеративное обучение ИИ и логические выводы на платформе Hopper, включая графический процессор H100.

Поэтому корпорация планирует набирать обороты в этой области. Nvidia будет разрабатывать новые чипы каждый год, а не раз в два года.

Напомним

«Минфин» писал, что Nvidia представила свои новейшие, более мощные чипы искусственного интеллекта, стремясь расширить свое доминирование в отрасли.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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