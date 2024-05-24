Первая украинская криптобиржа Kuna рассматривает вариант выхода с рынка

Первая украинская криптовалютная биржа Kuna изучает вариант продажи своего локального бизнеса и провела первые переговоры с потенциальными инвесторами. Об этом рассказал основатель биржи Михаил Чобанян в интервью Mind.ua.

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На такой шаг биржа решила пойти из-за высоких рисков на локальном рынке. В Украине нет действующего регулирования криптовалют, а из-за ограничений НБУ у профильных компаний исчезла возможность легально работать с гривневыми карточками.

«После проведения повторного анализа рынка мы решили не запускать в Украине нашу B2B платформу KUNA Pay. Украинский рынок сейчас очень рискован, много неопределенности, дополнительно к этому присутствуют ограничения от НБУ. Поэтому мы приняли решение, что развивать бизнес на украинском рынке не будем вообще «, — сказал Чобанян.

Сейчас компания рассматривает четыре варианта:

полный выход из украинского рынка;

продажа дочерней компании;

гибридное партнерство;

интеграция в какой-либо банк.

Ведутся переговоры по отдельным предложениям, но пока без существенных результатов, сказал Чобанян.

Kuna планирует сосредоточиться на рынке Евросоюза, хоть и продолжает обслуживать большое количество украинских клиентов.