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24 мая 2024, 14:10 Читати українською

Украинцы доверяют ПУМБ — клиенты разместили рекордные 20 миллиардов гривен на депозитах в банке

Новый рекорд ПУМБ — в апреле 2024 года размер депозитного портфеля банка в гривне достиг отметки в 20 миллиардов гривен. Также, согласно данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2024 года, ПУМБ вошел в ТОП-3 банков Украины по размеру срочного депозитного портфеля клиентов-физических лиц в гривне.

Такие показатели свидетельствуют об исключительном доверии к ПУМБ среди украинцев, а также говорят о стабильности банка, его надежности и стратегическом подходе к управлению финансами. Кроме этого, в апреле 93% клиентов-физлиц продолжили свои депозиты в ПУМБ.

«ПУМБ всегда предлагает интересные для клиентов депозитные продукты с максимальной доходностью. Наибольшим спросом у клиентов пользуются срочные депозиты с наибольшей ставкой, такие как „Доходный“ с доходностью до 15% годовых и акционный депозит „15 ПРО МАКС“. Среди преимуществ акционного депозита — до 15% годовых, срок действия депозита — 3 месяца и возможность принять участие в розыгрыше одного из 15 щедрых поощрений по 15 тыс. грн каждый», — комментирует Дмитрий Полищук, заместитель председателя правления ПУМБ.

ПУМБ — один из самых устойчивых банков Украины, который вовремя выполняет все обязательства перед клиентами и государством. Банк уже много лет входит в перечень системно важных для страны банков по данным НБУ. С начала войны по март 2024 года ПУМБ как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц выплатил более 1,4 млрд грн украинцам — вкладчикам других банков-банкротов.

ПУМБ постоянно помогает стране и армии. С момента полномасштабного вторжения банк перечислил в государственный бюджет более 7,5 млрд грн, войдя в ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков в банковском секторе. Кроме этого, на помощь силам безопасности и обороны, волонтерские проекты, помощь пострадавшим от войны и другие социальные инициативы, банк выделил более 530 млн. грн.

Источник: Минфин
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