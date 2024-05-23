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23 мая 2024, 16:15 Читати українською

Как работает отмена «зарплатного рабства»: банкиры поделились результатами

Несколько лет назад в Украине отменили так называемое «зарплатное рабство». Теперь украинцы могут самостоятельно выбирать, в каком банке получать заработную плату, пенсию или соцпомощь. В украинском Sense Bank рассказали, что менее чем за год к их зарплатному проекту присоединились около 1000 компаний из разных секторов экономики.

Несколько лет назад в Украине отменили так называемое «зарплатное рабство».

Антон Гонтаренко, Директор Департамента развития зарплатных проектов Сенс Банка, отмечает, что для клиентов чрезвычайно важно дистанционное обслуживание и диджитализация банковских услуг: «Сейчас мы видим положительный отзыв насчет диджитал-оформления зарплатного проекта, поэтому продолжаем развивать это направление и создавать новые онлайн-продукты».

Также Sense Bank отметил рост популярности цифровых финансовых инструментов среди украинцев, в частности увеличение безналичных операций и активное использование мобильного приложения Sense SuperApp. Статистика банка показывает, что 80% транзакций в торговой сети осуществляются с помощью зарплатных карт.

Кроме того, владельцы зарплатных карт все чаще пользуются сервисом «зарплата раньше», которого нет в других банках. С начала 2024 года клиенты установили лимитов на общую сумму 14,3 млн грн.

Чтобы открыть зарплатную карту в Сенс Банке, не нужно посещать отделение: карту можно оформить дистанционно через QR-код или гиперссылку, если компания сотрудничает с банком. Аналогов этому цифровому решению на рынке Украины пока нет. Пластиковую версию карты доставляют «Новой почтой» бесплатно по Украине, а также за границу — более чем в 200 странах.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
veritas69
veritas69
23 мая 2024, 16:37
#
Сучасні види рабства
+
0
Три літри
Три літри
23 мая 2024, 16:38
#
Перебування на форумі
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
23 мая 2024, 17:01
#
Ха-ха-ха. Можеш вибрати інший банк для отримання зарплатні тільки разом з іншим місцем роботи.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 мая 2024, 17:20
#
С таким же успехом можешь два раза в месяц переводить
деньги р2р-переводом в тот банк, который тебя устраивает…
Хотя не все клиенты способны справиться со счетами в двух банках…
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