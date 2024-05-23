Invest Talk Summit 2024: каким был саммит этого года и что делать тем, кто его пропустил

Самое важное событие для инвесторов Invest Talk Summit прогремело 18 мая в Гольф Центре «Киев» на Оболони. В одном месте собрались эксперты, профессиональные инвесторы и новички.

Дискуссии, выступления специалистов, розыгрыш призов, сбор на помощь военным и многое другое ожидали гостей мероприятия. Рассказываем поподробнее, как это было.

Девятичасовая программа фактически прошла за мгновение в позитивной и доброжелательной атмосфере. Участники получили возможность приобщиться к дискуссиям о развитии рынка инвестиций и вариантов того, как и куда выгоднее вложить свои сбережения.

Несмотря на то, что саммит состоялся в первый день обновленных правил мобилизации, участники прибыли на офлайн локацию и имели уникальную возможность присоединиться к полезному нетворкингу, объединившему единомышленников и потенциальных партнеров.

Кроме того, на саммите прошел аукцион, во время которого собрали 50 000 грн на помощь 44-й бригаде. В частности, была продана картина от Виктории Семеновой, маркетолога SalesDoubler.

Организаторы саммита благодарны всем, кто принял участие в этой инициативе. Отдельная благодарность от ответственного за сбор — Александра Бойко.

Приятными бонусами для участников стали проведение розыгрышей. Один из гостей выиграл часы Xiaomi. В конце саммита был проведен розыгрыш сертификатов на обучение. Трое участников, пришедших на саммит оффлайн, получили возможность пройти обучение на любом курсе Академии Минфин за выбором. Еще трое участников, смотревших саммит онлайн, получили интенсив «Антикризисные инвестиции».

В течение всего дня зал был полон, эксперты делились инсайдами по вариантам получения прибыли путем вложения средств как в традиционные активы, так и в более новые направления. Именно поискам золотой ниши инновации в сферах инвестиций и была посвящена заключительная дискуссия Invest Talk Summit. А поскольку многие, несмотря на насыщенную программу саммита и его немалую продолжительность, остались, чтобы присоединиться к обсуждениям, можно уверенно сказать — мероприятие держало внимание посетителей до самого завершения.

Поддерживать внимание и комфорт гостей и участников удалось благодаря гостеприимству Гольф Центра Оболонь. Локация, оснащенная привлекательной сценой, достаточным количеством сидячих мест и специальной зоной для того чтобы была возможность общаться в компаниях, способствовала тому, чтобы гости могли расслабиться и подискутировать как с экспертами, так и между собой.

К тому же в Гольф Центре предусмотрели любое развитие событий и готовы обеспечить локацию питанием (с помощью генератора), если такая потребность возникла. Это очень важно не только для офлайн-, но и для онлайн-гостей, чтобы прямая трансляция не прерывалась. Но все рады, что эти меры предосторожности не понадобились.

А организаторы Invest Talk Summit искренне благодарны всем, кто смотрел мероприятие в прямом эфире, и надеются, что вам удалось найти ответы на все свои вопросы.

Выступления и поддержка Invest Talk Summit

Организаторы — сайты Минфин и Finance.ua благодарны спонсорам за помощь в проведении саммита. Некоторые партнеры выступили со своими докладами и поделились многолетним опытом работы на инвестиционном рынке Украины, демонстрируя стратегии, которые каждый гражданин может выбрать себе уже сегодня.

Так, от Биржевого университета выступал Евгений Тригубченко, инвестиционный аналитик и лектор с темой «Лучшие ETF на 2024 год». Эта тема важна, поскольку ETF является мощным инструментом диверсификации и оптимизации инвестиционных портфелей, что делает их актуальными для современных инвесторов.

Александр Черный, соучредитель Zeminvest, эксперт аграрного бизнеса и практикующий адвокат, выступил с темой «Инвестиция в сельскохозяйственную землю — не упущенный шанс». Он подчеркнул, что рынок земли в Украине продолжает развиваться и расти даже в условиях войны, что делает инвестиции в этот сектор перспективными и выгодными.

Соучредитель «Твоє Коло» и совладелец КУА Профит — Андрей Усенко, выступил с темой «Фонды коллективного инвестирования». Он подчеркнул важность коллективного инвестирования в Украине, позволяющего снижать риски и увеличивать доходы через совместное владение активами.

После их выступлений участники саммита смогли познакомиться с представителями компаний-партнеров. Ведь в Гольф Центре разместили стенды каждой компании, поэтому участники легко подходили и общались с представителями спонсоров.

Отдельно благодарим наших партнеров за поддержку. Компании BrewBud, которая предлагает все необходимое для успешного бизнеса в сфере вендинга, Inzhur — компании, предоставляющей доступные инвестиции через первый бизнес-краудфандинг в современной истории Украины и компании Bunker UA, которая предлагает надежные укрытия, проверенные полигонными испытаниями.

Благодарим всех наших партнеров за поддержку и вклад в развитие инвестиционного рынка Украины.

Кстати, если вы уже сожалеете, что пропустили это важное событие, есть хорошая новость. Во время всего мероприятия был прямой эфир, а также производилась запись. Поэтому все желающие могут купить запись саммита и получить презентации спикеров.