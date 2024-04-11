Дешевое электричество заканчивается: когда повысятся тарифы и сколько будем платить

В Украине закручивается интрига вокруг тарифов на электроэнергию. Недавно глава НКРЭКП Валерий Тарасюк намекнул, что уже в мае стоимость электричества для населения могут пересмотреть. «Минфин» выяснил, чего ждать по тарифам на электроэнергию в ближайшее время.

Вскоре после таких намеков регулятор заявил, что Тарасюка неправильно поняли, и, мол, Нацкомиссия вообще не регулирует тарифы — это прерогатива Кабмина. Между тем, в профильном сообществе уже давно прогнозируют, что ценник на электричество — и для людей, и для бизнеса — уже с лета может резко взлететь. По данным «Минфина», уже готово несколько вариантов повышения тарифов. Какой из них выберут власти?

Тарифные качели для бизнеса

С весны враг возобновил удары по украинской энергосистеме. Было повреждено несколько ТЭС, линии электропередач, подстанции. Энергосистеме нанесен огромный ущерб, а в ряде регионов до сих пор действуют графики отключения электроэнергии.

Но главное — украинская генерация ушла из плюса в минус. Если до недавних массированных обстрелов в Украине был профицит электроэнергии, что позволяло даже экспортировать ее в Европу, то затем образовался дефицит. Из-за нехватки электроэнергии Украина была вынуждена брать аварийную помощь в Европе, а затем перешла к плановому импорту электроэнергии.

Все это влияет на рынок электроэнергии для бизнеса. С ноября прошлого года и вплоть до апреля этого года ценники на свет для компаний падали.

«Из месяца в месяц тарифы на рынке на сутки вперед, где скупается бизнес, снижались. Это объяснялось профицитом электроэнергии, в частности, большими объемами на рынке дешевого ресурса атомной генерации», — говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По данным аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, стоимость электроэнергии на рынке упала примерно на 25%. Бизнес может покупать электричество от 6 гривен за киловатт. Это уже с учетом тарифа на передачу.

«Главная причина — предложение электроэнергии превышает спрос. Во многом это связано с сокращением потребления со стороны промышленных предприятий», — говорит Корольчук.

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На 11 апреля на рынке на сутки вперед заявлена реализация 64 974,5 мегаватт-часов электроэнергии. При этом предложение составляет больше 87 мегаватт-часов — то есть существенно превышает спрос. В итоге, средняя цена продажи — порядка 2,9 тысяч гривен за мегаватт-час.

Но это уже выше, чем было в марте — начале апреля. К примеру, 6 апреля средняя цена на рынке на сутки вперед составляла около 1,5 тысячи гривен за мегаватт-час, 9 апреля — 2,5 тысяч гривен. То есть понемногу средняя стоимость на рынке на сутки вперед повышается.

Понятно, что ценники для бизнеса очень разные: все зависит от типа контрактов, объемов выкупаемого электричества, условий оплаты и т. д. К примеру, компании, которые не могут платить вовремя, автоматически вылетают на рынок балансирующих услуг, а там ценник выше — до 8 гривен за киловатт.

Но тенденция удорожания электроэнергии для бизнес-потребителей уже стартовала, говорит Корольчук. По его словам, тарифы на электричество для предпринимателей выйдут на новые рубежи с июня, когда в стране начнет расти потребление электроэнергии, и возможен ее дефицит. «Цены для бизнеса могут вырасти до 9 гривен за киловатт», — прогнозирует Корольчук.

Отметим, что снижение цен на электричество для бизнеса практически никак не отразилось на стоимости товаров и услуг. А вот очередной виток повышения тарифов может привести к пересмотру ценников на все, поскольку доля электроэнергии в себестоимости продукции у многих производителей весьма высока.

К примеру, у пекарей, работающих на электропечах, доля энергоресурсов в себестоимости буханки хлеба доходит до 20%, у других производителей продуктов питания — до 10−15%. Поэтому с ростом ценников на электричество может ускориться пересмотр прайсов на все товары: плюс 1−3% к общей инфляции.

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3,5−4 гривны за киловатт для людей уже с лета

Отдельная тема — тарифы на электроэнергию для населения. В последний раз их пересматривали почти год назад, и тогда тариф вырос с 1,64 до 2,64 гривен за киловатт.

Весь отопительный сезон власти обещали, что коммунальные тарифы, в том числе на электричество, расти не будут.

Но неожиданно ситуация резко изменилась. Глава НКРЭКП Валерий Тарасюк сообщил, что уже готовятся изменения в механизм ПСО (субсидирование тарифов для населения, сейчас оно ведется за счет «Энергоатома» и «Укргидроэнерго», которые покрывают разницу между рыночной ценой и стоимостью электроэнергии для людей).

«Будут или изменения, или продолжение ПСО в отношении населения в существующем варианте. Если изменения, то, возможно, они будут тяжелыми, но точно взвешенными. Более конкретно можно будет сказать позже», — отметил Тарасюк. Понятно, что его слова истолковали, как намек на грядущее повышение цен для населения. Член Нацкомиссии Ольга Бабий говорит, что Тарасюка не так поняли, и НКРЭ вообще не регулирует тарифы для населения — это прерогатива Кабмина.

Тем не менее, слухи о грядущем повышении стоимости электроэнергии для людей продолжают будоражить общественность.

Олег Попенко уверен, что тарифы для населения будут расти. «Ориентировочно тариф увеличится с сегодняшних 2,64 до 3,5 гривен за киловатт. Такие расчеты уже есть в Минэнерго. Стоимость электроэнергии для людей могут пересмотреть уже с июня-июля. К примеру, если сейчас среднестатистическая семья, потребляющая 250 киловатт в месяц, платит 660 гривен, то после повышения будет 875 гривен. Но повысятся не только платежки за электричество. Вырастет также тариф за обслуживание жилых домов. Одна из составляющих этого тарифа — стоимость электроэнергии для населения. Поэтому, если свет для людей подорожает, будет и плюс 10−15% за обслуживание домов», — говорит Попенко.

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По его словам, не платить за электроэнергию и копить долги украинцы не смогут, так как должников тут же отрезают от света. Но при этом будут расти другие коммунальные долги, в частности, за воду и газ, считает эксперт.

Руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев также говорит об увеличении тарифа на электроэнергию до 3,5 гривен уже в ближайшее время. «Без повышения тарифов наша энергетика просто не обойдется — не будет ресурса для ремонта достаточно сильно поврежденной сети», — пояснил он.

По словам Корольчука, возможно несколько вариантов повышения тарифов для населения:

первый: до 3,5 гривен за киловатт для всех, вне зависимости от объемов потребления.

второй: дифференциация тарифа, в зависимости от объемов потребления. Для тех, кто потребляет до 100 киловатт, может быть возврат к социальному тарифу 1,64 гривен за киловатт. Для остальных тариф повысится до 4 гривен.

«Расчеты по разным вариантам есть», — заявил источник «Минфина» в профильном министерстве. По его словам, после новых ударов по украинской энергосистеме власти хотят выйти на такой тариф для населения, который позволит хотя бы минимально восстанавливать сети. «Для этого ценник должен быть не ниже 3,5 гривен за киловатт», — добавил он.