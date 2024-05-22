Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите интересов собственников земельных долей (паев), а также применение административной процедуры в сфере земельных отношений». Об этом идет речь на сайте парламента.
Рада продлила срок оформления земельных паев
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Принятие соответствующего законопроекта № 11150 во втором чтении поддержали 243 депутата.
Законом продлен с 1 января 2025 года по 1 января 2028 года крайний срок для оформления нетребуемых (нераспределенных) земельных участков, осуществление распределения земельных участков между собственниками земельных долей (паев) и их наследниками земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков.
Следовательно, в случае если до 1 января 2028 владелец неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на нее, будет считаться, что он отказался от получения земельного участка.
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Кроме того, принятым законом:
- установлена обязательность письменной формы ходатайств о предоставлении земельных участков государственной, коммунальной собственности в собственность или пользование;
- восстановлена обязательность повышения квалификации сертифицированных инженеров-землеустроителей (норма была остановлена на время военного положения);
- продлен до 2026 года пилотный проект по внесению сведений в Государственный земельный кадастр сертифицированными инженерами-землеустроителями;
- разрешено землепользователям размещение (без осуществления капитального строительства) объектов рекреационной инфраструктуры, а также инженерной инфраструктуры, необходимой для их функционирования и обслуживания.
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