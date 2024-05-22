Рада продлила срок оформления земельных паев

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите интересов собственников земельных долей (паев), а также применение административной процедуры в сфере земельных отношений». Об этом идет речь на сайте парламента.

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Принятие соответствующего законопроекта № 11150 во втором чтении поддержали 243 депутата.

Законом продлен с 1 января 2025 года по 1 января 2028 года крайний срок для оформления нетребуемых (нераспределенных) земельных участков, осуществление распределения земельных участков между собственниками земельных долей (паев) и их наследниками земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков.

Следовательно, в случае если до 1 января 2028 владелец неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на нее, будет считаться, что он отказался от получения земельного участка.

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Кроме того, принятым законом: