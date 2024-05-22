90% случаев карточного мошенничества связаны с разглашением персональных данных — банкир

Почти 90% случаев карточного мошенничества связано с разглашением персональных данных пользователей. Об этом рассказала заместитель председателя правления Глобус банка Анна Довгальская.

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Ссылаясь на данные НБУ, она отметила, что в 2023 году сумма убытков из-за мошеннического использования платежных карт превысила 800 млн грн, что более чем на 70% превышает показатели 2022 года.

Кроме того, за анализируемый период на 25% увеличилось количество сомнительных операций: оно превысило 270 тыс.

Эксперт обратила внимание на то, что подавляющее большинство случаев «карточного» мошенничества связано с сетью интернет под видом приобретения товаров, оплаты услуг, получения «призов» и т. д.

Мошенничество с платежными картами в интернете в 2023 году составило более 83% всех зафиксированных случаев, и только 17% пришлось на мошенничество с использованием технических средств и устройств в банкоматах и терминалах самообслуживания.