Эксперты ожидают бурный сезон альткоинов этим летом — какие монеты выйдут в лидеры рынка

Халвинг Биткоина был в топе новостей криптовалютного рынка последние полгода. Инвесторы ждали этого момента не только из-за последующего роста цены BTC. Биткоин действительно вырос в цене на 72% и на сегодняшний день торгуется на бирже по $62 748. Не меньше этого трейдеров интересовал последующий рост альткоинов, который происходил после предыдущих халвингов. Эксперты прогнозируют бычий рынок для альтернативных криптовалют уже в самое ближайшее время.

Какую криптовалюту купить до начала сезона альткоинов?

И хотя многие альткоины не спешат совершать резкий скачок в цене, мемные криптовалюты, напротив, демонстрируют значительный рост. Какие мемкоины на этапе предварительной продажи заслуживают внимания трейдеров?

Sealana

Wiener AI

Sealana

Sealana — мемная монета на базе Solana, объединившая сразу три популярных блокчейна. В список вошли Solana, Ethereum и BNB.

Забавный тюлень, который представляет проект, связан с персонажем Fat Guy из популярного мультсериала South Park. Этот мем стал одним самых узнаваемых в сети. Разработчики токена стремятся привлечь в его сообщество как можно больше пользователей. Кроме того, растущая популярность блокчейна Solana способствует росту интереса к токену $SEAL. Solana стала надежной и устойчивой криптовалютной платформой, что делает возможной ее конкуренцию с Ethereum уже в ближайшее время.

Токен $SEAL прямо сейчас доступен на пресейле за $0,022. Предварительная продажа стартовала совсем недавно, но уже собрала свыше $965 000 ранних инвестиций.

Что же привлекает инвесторов в новой монете меме?

поддержка мультичейна делает токен более гибким в использовании;

низкая стоимость входа в проект;

успешность других проектов на базе Solana, так токен Slothana собрал более 15 млн долларов во время пресейла и значительно подорожал после выхода на биржи.

Перейти на сайт Sealana.

Wiener AI

Wiener AI — новая монета мем, которая может заинтересовать инвесторов не только своей вирусностью.

Проект представляет собой виртуального ассистента для криптовалютной торговли на базе ИИ. Чат-бот позволяет составлять точные прогнозы цен для криптовалют, отслеживать их динамику и выбирать для инвестиций самые перспективные. Пользователям не придется тратиться на дополнительные комиссии, а транзакции внутри платформы обещают быть очень быстрыми.

Токен $WAI сейчас проходит предварительную продажу, которая состоит из 40 этапов. На момент написания статьи стоимость мемкоина составляет $0,000707, а сборы уже превысили $1 860 000. Следующее повышение стоимости $WAI произойдет через два дня. Пользователи, уже купившие мемкоин, могут начать стейкать его, что принесет дополнительную прибыль. Купить токен и узнать больше о его дорожной карте можно на официальном сайте пресейла.

Неудивительно, что эта монета мем так популярна для инвестиций:

реальная полезность токена для инвесторов любого уровня;

механизм стейкинга с высоким APY до 1188%;

использование технологии искусственного интеллекта.

Перейти на сайт Wiener AI.

Заключение

Хотя мемкоины являются одним из самых волатильных активов, инвесторы проявляют к ним значительный интерес. Токены на стадии пресейлов особенно привлекательны своей низкой стоимостью. Проект Wiener AI, кроме этого, может предложить и реальную полезность для пользователей. А для Sealana ряд экспертов прогнозирует успех токенов Slothana и Slerf.