Во вторник, 21 мая, Европейский союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов россии. Об этом сообщает министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов рф
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«Сегодня в рамках ЕС мы приняли решение о передаче Украине средств, полученных в результате замораживания активов российского Центрального банка. Только в этом году эта сумма может составить до 74 млрд крон (3 млрд евро)», — написал Липовский в X (ранее Twitter).
Он отметил, что 90% средств будет направлено на военную поддержку.
«Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный ее захватнической войной», — подчеркнул Липавский.
Источник: Минфин
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