ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов рф

Во вторник, 21 мая, Европейский союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов россии. Об этом сообщает министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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«Сегодня в рамках ЕС мы приняли решение о передаче Украине средств, полученных в результате замораживания активов российского Центрального банка. Только в этом году эта сумма может составить до 74 млрд крон (3 млрд евро)», — написал Липовский в X (ранее Twitter).

Он отметил, что 90% средств будет направлено на военную поддержку.

«Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный ее захватнической войной», — подчеркнул Липавский.