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21 мая 2024, 14:19 Читати українською

ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов рф

Во вторник, 21 мая, Европейский союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов россии. Об этом сообщает министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Во вторник, 21 мая, Европейский союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов россии.
Фото: facebook.com/pirat.lipavsky

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«Сегодня в рамках ЕС мы приняли решение о передаче Украине средств, полученных в результате замораживания активов российского Центрального банка. Только в этом году эта сумма может составить до 74 млрд крон (3 млрд евро)», — написал Липовский в X (ранее Twitter).

Он отметил, что 90% средств будет направлено на военную поддержку.

«Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный ее захватнической войной», — подчеркнул Липавский.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Pablito
Pablito
21 мая 2024, 14:27
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Реально копейки. Украине нужны именно кацапские заблокированные активы в полном обьеме. Те 300 лярдов, а не эти подачки.
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